Пенсіонери рахують дні: зовсім скоро пенсія стане в рази більшою

Про заплановане підвищення пенсій, яке відбудеться вже у грудні говориться не вперше. Цю тему по правді кажучи, регулярно обговорюють і міністр соціальної політики на кожному черговому засіданні і засоби масової інформації.





Можливо до цієї теми так багато уваги, адже українці звикли, що не завжди влада дотримується своїх обіцянок. А якщо про щось регулярно говорити і тим самим демонструвати, що обіцянка почута і всі в очікуванні її реалізації, то вже не вдасться від обіцяного відмовитися.

Що ж нагадаємо ще раз про те, кому, коли та на скільки підвищать пенсію ще до кінця цього року.

Підвищать пенсійні виплати всім категоріям пенсіонерів

Даний перерахунок пов’язаний із підвищенням прожиткового мінімуму, а відтак доплати будуть абсолютно всім без виключення. Відрізнятимуться лише суми доплат. Тим у кого мінімальна пенсія (менше 2000 грн.) дорахують по 156 грн. Тим у кого максимальна — 10 мінімальних, по 1567 грн. Також, більшу пенсію матимуть ті, хто лише виходить на заслужений відпочинок у грудні.

За умови, що особа досягла пенсійного віку і при цьому має необхідний стаж (для чоловіків 35 років, для жінок 30 років) вона може претендувати на пенсію у розмірі 2600 грн. Зростуть й пенсії середнього розміру. Такими в Україні вважаються суми в межах 3000-5000 грн. Таку пенсію отримує мінімум 20% населення. Їм доплатять по 300-400 грн в залежності від розміру страхових внесків, які особа сплачувала протягом трудового періоду.

У 2022 році теж буде ряд підвищень

Нагадаємо, що це фінальне підвищення, але лише в рамках 2021 року. Вже в перші місяці 2022 буде знову перерахунок. Загалом у наступному році змін очікується багато. Зростуть і пенсії і вимоги до їх отримання, зокрема зміняться вимоги до стажу.