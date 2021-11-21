Украинским бюджетникам поднимут зарплаты: названы профессии

Согласно данным Госкомстата, в нашей стране средняя зарплата составила 14,2 тысячи гривен. При этом, как заверяют чиновники, уже в следующем году она может возрасти на двадцать процентов. Какие же отрасли будут самыми высокооплачиваемыми?





Где лучше всего зарабатывают

Ожидается, что наибольшую прибавку получат айтишники, а также работники сферы продаж и рабочие. К сожалению, значительную часть прибавки «съест» инфляция. Она будет давить на рентабельность бизнеса, так что большого увеличения доходов ожидать не приходится. С другой стороны квалифицированный специалист может получить несколько откликов на свою вакансию и выбрать из них подходящий вариант.

Динамика связана в первую очередь с восстановлением после пандемии, а также с оттоком рабочей силы за границу. Ожидается, что в следующем году она будет развиваться и дальше, поскольку нет оснований полагать иначе.

При этом зарплаты зависят во многом от спроса. Сейчас по количеству вакансий лидирует сфера розничной торговли — в ней тридцать две тысячи объявлений. На втором месте транспорт и логистика с двадцатью четырьмя тысячами, на третьем — строительство с восемнадцатью.

Что касается распределения зарплат по регионам, то больше всего зарабатывают в Киеве, что в общем-то, не удивительно. Зарплаты в Киеве — более двадцати тысяч гривен, при этом меньше всего зарплаты в Черновицкой области. Там они составляют 10 900 гривен. Зарплатный разрыв между регионами возрастает.

При этом, как мы писали ранее, в текущем году заробитчане из Украины начали зарабатывать в Польше примерно на двести злотых, или тысячу четыреста гривен, больше. Также возросли зарплаты и в Чехии, а также выросло количество вакансий для украинских граждан.

Известно, что несмотря на определенные экономические трудности, вызванные глобальной пандемией COVID-19, зарплата будет понемногу увеличиваться во всех странах Европы. Как правило, она возрастает либо на процент роста экономики, либо же на определенную сумму, выбранную правительством.