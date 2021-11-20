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ПриватБанк затеял массовые сокращения: приложение Приват24 оказалось под угрозой

В государственном банке увольнение сотрудников объясняют реорганизацией.

20.11.2021
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ПриватБанк ликвидирует несколько своих IT-подразделений и сократит принадлежащих к ним работников. Такое решение наблюдательного совета от 28 октября недавно появилось на канале финучреждения в Telegram. Что ждет специалистов, потерявших свои должности? Кто теперь будет обеспечивать слаженную работу приложения Приват24?


Как объяснили в государственном банке, увольнять штатных программистов никто не собирается. Ряд IT-департаментов действительно будет ликвидирован, в частности, в банке не будет больше такой должности, как директор по информационным технологиям. Также на бумаге сократят около 770 работников упомянутых подразделений. Но это не значит, что они останутся без работы.

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В банке планируют провести основательную реорганизацию и создать новые должности для сокращенных специалистов.

«Что касается штата IT-департаментов, то он не изменится до завершения текущего года. А в 2022-м даже расширится», – отметил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

В своем официальном пресс-релизе представители финучреждения объясняют, что команда IT-специалистов в течение нескольких последующих лет будет только увеличиваться. Процессы, происходящие в банке сейчас, связаны с заменой устаревшей системы управления на более современную.

«Конечно, мы не планируем сокращать IT-персонал. Напротив, руководство заинтересовано в том, чтобы приглашать новых талантливых специалистов. Ведь ПриватБанк сейчас предоставляет цифровые услуги более чем 20 миллионам клиентов, и желает в дальнейшем улучшать свой сервис и внедрять новые технологии», – отмечают в банке.

Именно реструктуризация системы IT, созданной в Привате еще на заре эры диджитализации, требует таких решительных мер, как закрытие некоторых департаментов и формальное увольнение их работников. Однако в банке пообещали, что в новой управленческой модели непременно найдется место для каждого из сокращенных цифровых специалистов.

Напомним, что сейчас в государственном банке работает около 2,2 тысяч IT-специалистов, не считая команду цифрового банкинга.

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20.11.2021
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