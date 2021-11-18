Комаровский поделился четкой позицией относительно вакцинации тех у кого аллергия, диабет и другие проблемы со здоровьем

В Украине продолжается вакцинация от коронавируса. Каждый день по всей стране вакцинируются тысячи человек. Несмотря на это, остается множество тех, которые вакцинироваться не хотят или боятся. Есть и такие, кто считает, что вакцинация им противопоказана. В основном это беременные, люди, страдающие аллергией, диабетом или высоким артериальным давлением.





Для большинства подобных случаев семейные врачи выписывают временные справки, которые лицо может предъявлять вместо сертификата. Мол вакцинироваться не позволяет здоровье. Но правда ли это? Врач Комаровский поделился своим мнением.

Этим людям нужно вакцинироваться в первую очередь

Комаровский искренне считает, что людям, имеющим фоновые болезни вакцинироваться, следует в первую очередь, ведь ни одна вакцина не даст такого вреда, как сама болезнь. Диабетикам и аллергикам следует опасаться коронавируса, а не вакцины от него. Так же и тем у кого артериальное давление слишком высокое, или какие-либо другие проблемы. Конечно, подход к вакцинации должен быть более серьезным.

Людям рекомендуют сдавать тест на аллергопробы и после вакцинации обязательно оставаться под наблюдением врача минимум 30 минут. А еще не прививаться, если есть даже незначительные признаки простуды или ОРВИ.

Аллергиков и беременных вакцинируют

Не так давно вышли новые рекомендации. Теперь беременным тоже можно вакцинироваться. Многие врачи отмечают, что беременные приходят и прививаются. Причем на совершенно разных сроках беременности. Можно делать прививку и детям от 12 лет, но при условии, что в календаре прививок присутствуют все другие обязательные прививки.