В ноябре будет наблюдаться нетипичное астрологическое явление, негативно влияющее на некоторые знаки зодиака

Уже не один астролог предупреждал, что в ноябре этого года нас ожидает не совсем типичное явление. Вскоре должна быть полная луна, но на этот раз это не просто одна из ее фаз. Это будет очень эмоциональный и мощный период, ведь полнолуние совпадает с затемнением.





Некоторые знаки зодиака, в частности Тельцы и все относящиеся к водной стихии, максимально сильно ощутят на себе влияние небесного светила. Раздражительность будет сменяться хорошим настроением, а апатия внезапным эмоциональным возбуждением. Астрологи рекомендуют быть осторожными в этот период, и рассказывают, когда он закончится.

Затемнение начнется 19 ноября

Украина войдет в коридор затемнений 19 ноября и продлится этот период до 4 декабря. Увидеть затмение месяца смогут только в Северной и Южной Америке, а вот украинцы будут только ощущать его влияние.

В эти дни рекомендуется не предпринимать определенных действий, а именно:

не принимать поспешных решений на эмоциях. Особенно судьбоносных, таких как расставание с партнером, или увольнение с работы;

не вступать в ссоры с близкими людьми. Лучше выйдите в другую комнату и дайте себе время остыть. Или же отлучитесь на прогулку в одиночестве;

не решать важные материальные вопросы и не совершать серьезных покупок. Особенно это касается недвижимости.

Астрологи предупреждают, что Тельцы в эти дни будут чувствовать себя очень уязвимыми. Сентиментальность, склонность к обидам, плаксивость – все это может наблюдаться вплоть до 4 декабря. Чтобы смягчить свое состояние, старайтесь разгрузить себя от работы, побольше отдыхать, и заниматься тем, что действительно доставляет удовольствие.

А еще, самое время позаботиться о здоровье. И это, как говорят знатоки “звездной науки”, касается абсолютно всех знаков.