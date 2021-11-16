Психологические приемы продавцов о которых нужно знать: как нами манипулируют в магазинах

Как часто идя в магазин за одним продуктом, мы возвращаемся с целой корзиной других? Как часто планируя потратить определенную сумму, мы тратим гораздо больше? Все это, конечно же, из-за чрезмерного потребления, и каждый человек сам должен контролировать, что и в каком количестве он будет покупать.





Но иногда мы просто становимся жертвами психологических приемов, так называемого нейромаркетинга, когда продавцы путем определенных манипуляций буквально заставляют нас купить больше, чем мы планировали, или выбрать более дорогие товары.

Нейромаркетинг включает в себя ряд психологических приемов

Психологическое давление на покупателей не осуществляется напрямую. Конечно, никто не будет бегать за вами по магазину и не потребует, чтобы вы купили ту или иную вещь. Все гораздо проще и изощреннее.

Чаще срабатывают следующие манипуляции:

выкладка товара. Обратите внимание, что более дешевый товар всегда находится на самых нижних полках, а на уровне глаз, всегда самые дорогие продукты. Так поступают с товаром, который хотят быстрее продать. Человек подсознательно тянется к тем продуктам, которые находятся на уровне рук или глаз;

цветовые акценты. Цветные ценники, полки, этикетки, акционные предложения – все это хорошо привлекает покупателей. Особенно эффективно этот метод действует в магазинах косметики или детских игрушек;

звуковые триггеры. Приятная музыка, доносящаяся из магазина, или чрезвычайно привлекательный аромат — все это манит клиента зайти внутрь, а там уже, как говорят «ловкость рук и никакого мошенничества»;

акции и распродажи. 2+1, скидки в %, распродажи — все это отлично повышает продажи и опустошает наши кошельки.

Каждый сам решает, следует ли вестись на эти манипуляции, или лучше удержаться. Однако предупрежденным быть не помешает.