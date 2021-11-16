Вот-вот стартует повышение пенсий: кому сколько достанется?

Уже через две недели произойдет перерасчет пенсии. Это будет последнее повышение в 2021 году, однако со стартом 2022 года таких повышений планируется более 10-ти. По прогнозам Министерства социальной политики, минимальная пенсия должна пересечь отметку в 2000 гривен, максимальная станет больше 20 000 грн.





Кое-кто получит по 300 и 400 гривен надбавки, а у некоторых “минималка” будет не менее 3000 гривен. Кому и на сколько добавляют пенсионные выплаты? Давайте разбираться.

Повышения коснутся абсолютно всех категорий населения

В декабре повышение будут касаться всех, ведь растет прожиточный минимум, а вместе с ним минимальная зарплата и пенсии. Те пенсионеры, которые получают минимальную пенсию, получат по 156 грн надбавки. Те у кого максимальная (считается, как 10 минимальных) получат по 1560 грн. доплаты. Те, у кого средняя пенсия, а это примерно 3000-5000 грн, получат по 300-400 грн доплаты, в зависимости от рабочего стажа и размера страховых взносов, которые вносились в течение трудового периода.

Что касается повышений в 2022 году, то среди точно известных:

Дважды в течение года будет меняться прожиточный минимум, а вместе с ним будут пересчитывать пенсии. К концу 2022-го, минимальная пенсия будет составлять 2093 грн.

По 300 грн, досчитают всем пенсионерам в возрастной категории 70-75 лет. Эта прибавка запланирована на 1 октября.

Вырастет пенсия для тех лиц, которые потеряли близких в зоне АТО. Причем, если в семье два таких человека, то обоим будут начисляться выплаты в полном объеме.

На все эти повышения и другие, уже заложены средства в бюджете. Несмотря на то, что дефицит Пенсионного фонда стремительно приближается к рекордным 200 миллиардам гривен, надбавки обещают выплачивать, причем без задержек.