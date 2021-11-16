Ось-ось стартує підвищення пенсій: кому скільки дістанеться?

Вже через два тижні відбудеться перерахунок пенсії. Це буде останнє підвищення у 2021 році, однак з стартом 2022-го року, таких підвищень планується більше 10-ти. За прогнозами Міністерства соціальної політики, мінімальна пенсія має перетнути позначку у 2000 гривень, максимальна стане більшою ніж 20 000 грн.





Дехто отримає по 300 і 400 гривень надбавки, а в декого “мінімалка” буде не меншою 3000 гривень. Кому та на скільки добавлять пенсійні виплати? Давайте розбиратися.

Підвищення торкнуться абсолютно усіх категорій населення

У грудні, підвищення стосуватимуться усіх, адже росте прожитковий мінімум, а разом з ним мінімальна зарплата та пенсії. Ті пенсіонери, які отримують мінімальну пенсію матимуть по 156 грн. надбавки. Ті в кого максимальна (рахується, як 10 мінімальних) отримають по 1560 грн. доплати. Ті в кого середня пенсія, а це приблизно 3000-5000 грн., отримають по 300-400 грн. доплати, в залежності від робочого стажу та розміру страхових внесків, які вносились впродовж трудового періоду.

Що ж стосується підвищень у 2022 році, то серед точно відомих:

Двічі протягом року мінятиметься прожитковий мінімум, а разом з ним перераховуватимуть пенсії. На кінець 2022-го, мінімальна пенсія становитиме 2093 грн. По 300 грн., дорахують всім пенсіонерам у віковій категорії 70-75 років. Ця надбавка запланована на 1 жовтня. Зросте пенсія для тих осіб, які втратили близьких у зоні АТО. Причому, якщо в родині двоє таких осіб, то обом нараховуватимуться виплати у повному обсязі.

На всі ці підвищення та ряд інших вже закладено кошти в бюджеті. Попри те, що дефіцит Пенсійного фонду стрімко наближається до рекордних 200 мільярдів гривень, надбавки таки обіцяють виплачувати, причому без затримок.