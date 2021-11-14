ПриватБанк налякав нововеденнями тисячі українців

Нові зміни в роботі ПриватБанку для деяких його клієнтів стали сюрпризом. Чергове оновлення в цей раз зачепило «ФОПів» та юридичних осіб. По всій Україні підприємці почали отримувати повідомлення від податківців про те, що у них були відкриті нові рахунки. У банку вже пояснили, з чим пов’язані такі дії.





Багато клієнтів залишилися незадоволені такими позаплановими змінами. Але представники банку дали роз’яснення — такий крок у роботі організації є плановим. Про нього повідомили ще 5-го листопада.

Хто, навіщо і чому відкриває нові рахунки

При відкритті нових рахунків старі автоматично закриваються 20.11.2021. Багато підприємців не приховують подиву, адже вони нічого не робили, а рахунки нові мають. Як бути тепер? Чому державний банк не повідомив про це своїх клієнтів?

У банку пояснили: «Попереджали всіх, в «Приват24 для бізнесу», в налаштуваннях підприємства можна прочитати повідомлення.». Ось тільки написано воно дуже дрібним шрифтом. Тепер підприємцям необхідно внести нові налаштування в LiqPay та інші інструменти.

Пов’язано це з переходом на єдиний МФО — код з 6 цифр для ідентифікації банківських компаній в Україні. Юридичні особи та ФОП — їх зміни торкнулися першими. Тепер черга корпоративних клієнтів.

До кінця 2021 року ПриватБанк планує завершити перехід на єдиний МФО. Сьогодні робота завершена на 80%. Зміни будуть також доступні в додатку «Приват24 для бізнесу». А новий код буде для всіх таким: 305299.

Для корпоративних клієнтів фінорганізація змінила рахунки автоматично. З 20 листопада потрібно буде використовувати тільки їх. «Сплячі карти» будуть і зовсім заблоковані.

Як виявилося, автоматично нові рахунки з’явилися не у всіх клієнтів. Послуга можлива тільки для тих регіонів, де є МФО регіонального підрозділу банку. Про це заявив прессекретар ПриватБанку Олег Серга.