Новини

ПриватБанк налякав нововеденнями тисячі українців

15.11.2021
1 хвилина на прочитання

Нові зміни в роботі ПриватБанку для деяких його клієнтів стали сюрпризом. Чергове оновлення в цей раз зачепило «ФОПів» та юридичних осіб. По всій Україні підприємці почали отримувати повідомлення від податківців про те, що у них були відкриті нові рахунки. У банку вже пояснили, з чим пов’язані такі дії.


Багато клієнтів залишилися незадоволені такими позаплановими змінами. Але представники банку дали роз’яснення — такий крок у роботі організації є плановим. Про нього повідомили ще 5-го листопада.

Новини по темі

Хто, навіщо і чому відкриває нові рахунки

При відкритті нових рахунків старі автоматично закриваються 20.11.2021. Багато підприємців не приховують подиву, адже вони нічого не робили, а рахунки нові мають. Як бути тепер? Чому державний банк не повідомив про це своїх клієнтів?

У банку пояснили: «Попереджали всіх, в «Приват24 для бізнесу», в налаштуваннях підприємства можна прочитати повідомлення.». Ось тільки написано воно дуже дрібним шрифтом. Тепер підприємцям необхідно внести нові налаштування в LiqPay та інші інструменти.

Пов’язано це з переходом на єдиний МФО — код з 6 цифр для ідентифікації банківських компаній в Україні. Юридичні особи та ФОП — їх зміни торкнулися першими. Тепер черга корпоративних клієнтів.

До кінця 2021 року ПриватБанк планує завершити перехід на єдиний МФО. Сьогодні робота завершена на 80%. Зміни будуть також доступні в додатку «Приват24 для бізнесу». А новий код буде для всіх таким: 305299.

Для корпоративних клієнтів фінорганізація змінила рахунки автоматично. З 20 листопада потрібно буде використовувати тільки їх. «Сплячі карти» будуть і зовсім заблоковані.

Як виявилося, автоматично нові рахунки з’явилися не у всіх клієнтів. Послуга можлива тільки для тих регіонів, де є МФО регіонального підрозділу банку. Про це заявив прессекретар ПриватБанку Олег Серга.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


15.11.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Стало відомо, чому люди вирішують займатися сексом по дружбі

15.11.2021

Секс по дружбе или как не испортить отношения

15.11.2021

Врачи рассказали, какие домашние товары могут вызывать рак

14.11.2021

За нарушение карантина начали штрафовать

14.11.2021
Back to top button