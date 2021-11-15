В 2022 году украинские семьи смогут получить по 100 000 грн. помощи: что для этого нужно?

В Украине очень большой процент безработных. Также огромный процент тех, кто регулярно ездит зарабатывать деньги за границу. Открывать собственный бизнес возможность есть не у всех – банально нет стартового капитала. А работать за минимальную зарплату многим не хочется.





И вот, Правительство решило немного изменить эту ситуацию. Уже обсуждается возвращение известной программы, которая когда-то существовала и снова будет стартовать в 2022 году. Программа называется “Рука помощи” и ориентирована на малообеспеченные семьи.

В рамках программы каждый сможет получить 100 тысяч гривен на развитие собственного дела. Условий всего несколько.

О программе уже сообщили в Министерстве социальной политики

Правительство решило ввести такую ​​инициативу, чтобы дать людям шанс попробовать свои силы и поддержать их финансово. Также есть надежда, что программа позволит немного сократить поток эмиграции, а еще спровоцирует создание новых рабочих мест.

Условий всего несколько:

Деньги должны идти исключительно по назначению. На оборудование, материалы и т.д.

Расчет должен быть безналичным, чтобы потом можно было легко проверить, целесообразно ли была потрачена сумма.

Через три года деньги нужно будет вернуть государству, но не в полном объеме. Вычислят налоги.

Если же предпринимателю удастся создать успешное дело и трудоустроить двух человек, то деньги государству возвращать не нужно совсем.

Будет ли такая программа иметь популярность пока не прогнозируют. Вероятно, будет иметь, ведь однозначно многих останавливает именно финансовый вопрос, притом что бизнес-идея присутствует.

Есть надежда на сельскохозяйственную сферу: аграриев, фермеров, которые, возможно, воспользуются помощью и создадут небольшое производство или начнут выращивать разнообразные овощи на продажу. В конце концов, удачная ли это идея или нет — увидим уже в следующем году.