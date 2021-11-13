Дополнительных 1560 гривен к пенсии: кто может их получить?

Уже в декабре состоится очередной перерасчет пенсии. К ежемесячным платежам начислят несколько дополнительных гривен. Все потому, что вырастет прожиточный минимум, а еще минимальная зарплата. Конечно же суммы доплат будут совершенно разными. Кому-то досчитают 156 гривен, а кому-то сразу 1560. Некоторые граждане получат дополнительных 200 гривен, а некоторые 400. Кому и сколько доплатят? Рассказываем.





По 1560 грн. доплаты получит только 3% пенсионеров

Такая большая доплата будет у тех, кто получает максимальную пенсию, а это на минутку – 10 минимальных. Сейчас такую ​​пенсию получает только 3% украинцев. Обычно это судьи или лица, занимавшие на протяжении многих лет руководящие должности, где получали официальную зарплату в несколько раз выше средней по Украине и платили немалые страховые взносы.

Ну а все те, кто получает минимальные 1854 гривны, получат доплату в размере 156 грн.

Будут и другие повышения, В частности, те, кто выходит в этом году на пенсию при наличии необходимого рабочего стажа и возраста 60 лет, будут получать минимальную пенсию в размере 2600. Владельцам средней пенсии, которая составляет от 3 000 до 5000 грн., досчитают примерно по 400 грн.

Известно, что в следующем году пенсии будут перечислять более 10 раз

Министр социальной политики Марина Лазебная анонсировала будущие повышения пенсии, которые состоятся в 2022 году. Следовательно, в бюджет уже заложены деньги для надбавки в размере 300 грн. для тех, кому от 70 до 75 лет.

Кроме этого, дважды будет расти размер минимальной зарплаты, и как следствие пенсия тоже. Также должны повысить выплаты тем, кто пострадал в результате катастрофы на ЧАЭС, и тем у кого близкие погибли в зоне АТО.