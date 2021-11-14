Пора дивитись до долара: відомий курс на понеділок, 15 листопада

На понеділок, 15 листопада, Національний Банк України встановив курс долара на рівні 26,11 гривень, що на копійку вище, ніж у п’ятницю. До чого можуть призвести коливання курсу і яким буде долар наступного тижня? Ми поставили це питання провідним експертам у галузі валютного та фондового ринку.





Зміни курсу валют

За словами аналітиків, останні торги тижня відкривалися саме на рівні 26 гривень 11 копійок за долар. Очікується, що на торгах, які відбудуться у понеділок, продавці намагатимуться закріпити висхідні тренди. Їм у цьому допоможуть також іноземні компанії, які наразі планують придбати валюту для репатріації своїх дивідендів. До того ж, на середу заплановано погашення старих ОВДП. Сума такого погашення становитиме 13,8 мільярда гривень. Це погашення також вплине на зміцнення трендів, які були задані курсом Національного банку та ситуацією на торгах.

Відомо, що за минулий тиждень портфель нерезидентів значно зріс — на два мільярди гривень. Попит на облігації державної позики буде досить високим і надалі. Також відомо, що до п’ятниці бізнесмени мають заплатити досить великі квартальні податки. Це вимагатиме додаткових ресурсів у гривні.

Щодо курсів обмінників, то станом на вечір дванадцятого числа курс долара в купівлі залишився незмінним, а у продажу зріс на одну копійку. Натомість євровалюта подешевшала у покупці на одну копійку, якщо порівнювати із ранковими розцінками, і подорожчала в продажу також на одну копійку.

Котирування в банках складали 26,06-26,25 гривень за долар. Євро коштуватиме від 29,8 до 30,1 гривні за одиницю валюти. Водночас, на чорному ринку долари продають по 26,178 гривень, а купують по 26,337. Євро обійдеться у 29,874 в продажу та у 30,024 у купівлі, а російські рублі — у 0,360 гривень при продажу та 0,364 у купівлі.