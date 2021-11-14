Лікарі розповіли, які домашні товари можуть викликати рак

Лікарі назвали кілька популярних товарів для дому, які є практично у кожній квартирі. Спільне між ними те, що, на жаль, вони містять велику кількість канцерогенів і можуть викликати рак. Які ж це товари та чим їх можна замінити?





Найнебезпечніші продукти

Насамперед, небезпечними для здоров’я лікарі називають ароматизатори та освіжувачі повітря. Вони стоять, напевно, майже в кожному туалеті та інших місцях, і регулярно використовуються, щоб позбутися неприємних запахів. На жаль, у складі більшості цих освіжувачів є канцерогени, які можуть посилити різні захворювання легень, а теоретично навіть викликати рак. Замінити їх можна ефірними оліями, які пахнуть не гірше, і так само добре маскують неприємні запахи.

Не менш небезпечні також свічки. За оцінками експертів, приблизно в сорока відсотках свічок є свинець, який вкрай небезпечний для здоров’я. Найкраще відмовитися від парафінових свічок, замінивши їх на такі ж з натурального воску. Придбати їх можна в магазинах або у приватних підприємців, які торгують продуктами з меду.

Різні художні матеріали також часто не проходять належної перевірки. Наприклад, багато речовин, які можуть викликати як алергію, так і інші неприємні наслідки для здоров’я, включаючи рак, містяться в перманентних маркерах.

Нарешті, багато токсичних хімічних речовин міститься у звичних для всіх шампунях. При цьому виробники далеко не завжди пишуть їхній повний склад — вони стверджують, що це комерційна таємниця, незважаючи на те, що це порушує низку законів щодо захисту прав споживачів. Багато людей сьогодні повертаються до «бабусиних рецептів» – вчитися використовувати для миття голови шампуні власного приготування. Рецептів дуже багато в інтернеті, проблем із пошуком не повинно виникнути. Робити це також нескладно.