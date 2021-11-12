Женщинам, не успевшим выйти на пенсию в 55 лет, будут выплачивать компенсацию

В апреле 2021 повысили пенсионный возраст для женщин. Если раньше они могли уходить на пенсию в 55, то сейчас это минимум 60 лет. Это уже последнее повышение пенсинного возраста, запланированное еще в 2011 году.





Соответственно определенная категория гражданок, а именно родившиеся в период с 1 октября 1960 года, по 31 марта 1961 года, вынуждены будут проработать 4,5 лишних года. Им позволяют выйти на пенсию не в 60, а в 59,5, но согласитесь, это все равно немного обидно. В качестве компенсации этой категории граждан будет выплачена денежная компенсация.

В качестве компенсации будет надбавка

Тем женщинам, которые проработают дополнительные 4,5 года, правительство обещает надбавку к пенсии в размере 2,5% от общего размера выплаты. Кроме того, чтобы выйти на пенсию при наличии рабочего стажа, нужно, чтобы он был не менее 28 лет. Если человеку исполнилось 60, а 28 лет стажа нет, то на пенсию можно выходить не раньше 63 лет.

Уже в 2022 году требования к стажу изменятся. Минимальный стаж составит не 28 лет, а 29. Более того, эта цифра будет корректироваться каждый год, вплоть до 2028-го включительно. Минимальный стаж будет увеличиваться на год.

К сожалению, в данном случае никаких компенсаций не предусмотрено. Напротив, будут тратить свои средства еще и сами будущие пенсионеры.

Стаж будут докупать

По подсчетам Министерства социальной политики, уже в следующем году на пенсию не сможет выйти минимум 30% украинцев, которые могли это сделать. Им не хватит 1-го года стажа. Уже известно, что этот стаж можно будет докупить. Сколько это будет стоить однозначного ответа нет, ведь для расчета берутся отдельный возраст, зарплата и размер страховых взносов, уплачиваемых лицом.