Кому в Украине без образования платят до 50$ в день

За последние месяцы в Украине резко возросло количество вакансий, предлагающих частичную занятость. Жесткие карантинные ограничения заставили многих работодателей отправить своих подчиненных в вынужденные отпуска из-за сокращения производства. В связи с этим временный найм превратился в настоящую тенденцию, ведь у людей появилось свободное время и потребность в подработке.





Как сообщила руководитель отдела по работе с партнерами кадрового портала Jooble Елена Кирильевнина, причиной отстранения штатных работников является не только уменьшение оборотов деятельности предприятий. В частности, в сфере обслуживания работодателям пришлось фактически «избавляться» от не вакцинированных сотрудников, чтобы не прекращать работу на период карантина.

Так что свободных вакансий для временных работников появилось предостаточно. А на некоторых из них можно заработать даже до 1000 грн. в день.

Среди популярных вакансий для подработки в период карантина можно выделить следующие:

мерчендайзер – от 200 до 600 грн в день;

промоутер – от 300 до 500 грн;

уборщица в магазин или офис – от 300 до 600 грн;

официант – от 300 до 1000 грн за смену;

охранник – от 4000 до 8000 грн в месяц.

Большой популярностью сейчас пользуются и подработки, которые может позволить себе даже человек, имеющий постоянное место работы. Ведь выполнять свои обязанности он может даже не выходя из дома. Речь идет о вакансиях оператора колл-центра – от 3500 до 7500 грн в месяц, или тайного покупателя – от 100 до 500 грн в день.

Все эти специальности не требуют ни образования, ни каких-либо особых навыков. Да и вопросов к временным сотрудникам у работодателей обычно крайне мало. Только в общепитах и магазинах от временных работников обычно требуют сертификат о вакцинации. Так что наличие такого документа станет существенным преимуществом для всех, кто ищет подработку в сфере обслуживания.