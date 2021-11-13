Мороз и днем ​​и ночью: синоптики прогнозируют серьезное похолодание

В настоящее время на большинстве территории Украины наблюдается ясная и сухая погода. Температура воздуха конечно же не высокая и перед выходом на улицу уже следует не забывать о теплой одежде и головном уборе. Но скоро все станет еще сложнее.





Если сейчас минусовая температура наблюдается только ночью, то уже через несколько дней мороз не будет отступать даже в обед. Какие регионы первыми ощутят приближение зимы, и насколько низко опустятся столбики термометров — рассказываем.

Морозно будет не везде

Холодать на несколько градусов будет каждый день. Уже 14 ноября в большинстве регионов днем ​​будет всего 3-5 градусов выше нуля. А в понедельник, 15 ноября похолодает еще больше. Именно в этих числах, на Севере и Востоке страны, столбики термометров опустятся до -1 днем. Также именно в эти дни и в этих уголках страны выпадет первый снег. Он будет непродолжительным. Теплее всего с понедельника будет на Юге и Западе. На Закарпатье температура воздуха будет днем ​​до +10 и даже ночью заморозки не будут сильнее -1.

Эксперты рассказывают, как адаптироваться к холоду

Согласитесь, осенние +5 ощущаются нереально холодно, тогда как весной +5 это уже повод извлекать из шкафа легкую одежду. Все потому, что осенью нам труднее адаптироваться после жаркого лета. Важно в этот период поддерживать свой иммунитет. Если иммунная система будет работать на должном уровне, то нам будут не страшны ни холод, ни осенняя апатия, ни сезонные простуды.

Иммунологи рекомендуют употреблять побольше сезонных овощей и фруктов. А еще квашеную капусту, в которой есть много йода. Орехи, имеющие большое содержание витамина Е. И при возможности позаботиться об Омеге-3. Эту добавку обычно разрешают принимать без предварительной консультации с врачом. И, конечно же, двигаться. Минимум 20 мин днем ​​быть на свежем воздухе и не забывать об утренней зарядке.