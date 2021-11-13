Мороз і вдень і вночі: синоптики прогнозують серйозне похолодання

Наразі, на більшості території України спостерігається ясна і суха погода. Температура повітря звісно ж не висока і перед виходом на вулицю вже слід не забувати про теплий одяг і головний убір. Та скоро все стане ще складніше. Якщо зараз мінусова температура спостерігається лише вночі, то вже через кілька днів мороз не відступатиме навіть в обідню пору. Які регіони першими відчують наближення зими, та наскільки низько опустяться стовпчики термометрів — розповідаємо.





Холодно буде не всюди

Холоднішатиме на кілька градусів кожного дня. Вже 14-го листопада в більшості регіонів вдень буде лише 3-5 градусів вище нуля. А в понеділок, 15-го листопада похолоднішає ще більше. Саме в цих числах, на Півночі і Сході країни, стовпчики термометрів опустяться до -1 вдень. Також, саме в ці дні і у цих куточках країни випаде перший сніг. Він буде недовготривалим. Найтепліше з понеділка буде на Півдні і Заході. На Закарпатті температура повітря вдень сягатиме до +10 і навіть вночі заморозки не будуть сильнішими ніж -1.

Експерти розповідають, як адаптуватися до холоду

Погодьтеся, осінні +5 відчуваються нереально холодно, тоді як весною +5 це вже привід витягати з шафи легкий одяг. Все через те, що восени нам важче адаптуватися після спекотного літа. Важливо в цей період підтримувати власний імунітет. Якщо імунна система працюватиме на належному рівні, то нам будуть не страшними ні холод, ні осіння апатія ні сезонні простуди.

Імунологи рекомендують вживати побільше сезонних овочів та фруктів. А ще квашену капусту у якій є багато йоду. Горіхи, які мають великий вміст вітаміну Е. І при можливості подбати про Омегу-3. Цю добавку зазвичай дозволяють приймати без попередньої консультації з лікарем. І звісно ж рухатися. Мінімум 20 хв вдень бути на свіжому повітрі і не забувати про ранкову зарядку.