Доллар минимум по 60 гривен? Эксперты считают, что пандемия может спровоцировать дефолт

Сейчас в Украине наблюдается очень хорошая тенденция курса валют. Гривна впервые за несколько месяцев достаточно укрепилась и сейчас один доллар можно купить в среднем за 26,15 грн. Эксперты прогнозируют, что во второй половине ноября доллар еще подешевеет и остановится на отметке в 26 грн. Это обусловлено рядом факторов. Однако есть и кардинально другие прогнозы.





Некоторые специалисты считают, что Украину может постичь дефолт. А в таком случае доллар подорожает до 60, а то и до 100 гривен за единицу. Звучит ужасно.

Дефолт может спровоцировать пандемия

Подобными, отнюдь не оптимистичными предположениями поделился аналитик компании Esperio – Александр Болтян. Эксперт считает, что все зависит от пандемии коронавируса и ситуации, которая вокруг нее складывается. Если статистика заболеваемости не будет идти на убыль, то давление на экономику будет только увеличиваться.

Пока Украина ежедневно бьет новые рекорды по количеству больных. Смертность тоже на высоком уровне, однако достаточно приличные цифры и тех, кто выздоровел, или вакцинировался.

Также экономическую ситуацию в стране могут поколебать закупки новых доз вакцины, а еще задержки траншей от МВФ, а они уже прогнозируются. Этого не отвергает и Министр финансов Сергей Марченко.

В правительстве заявляют, что дефолта не будет

В свою очередь, тот же Марченко на телевидении заявил, что никаких симптомов дефолта в Украине не наблюдается и наблюдаться не будет. Тем более что дефолт это политическое решение, а не экономическое.

Пока ситуация с коронавирусом менее более под контролем, и уже к концу ноября эксперты прогнозируют постепенный спад заболеваемости. Да и дальнейшее сотрудничество с МВФ все же продолжается несмотря ни на что.