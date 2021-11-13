Долар мінімум по 60 гривень? Експерти вважають, що пандемія може спровокувати дефолт

Наразі в Україні спостерігається дуже хороша тенденція щодо курсу валют. Гривня вперше за кілька місяців сильно зміцнилася і зараз один долар можна купити в середньому за 26,15 грн. Експерти прогнозують, що в другій половині листопада долар ще подешевшає та зупиниться на позначці у 26 грн. Це зумовлено рядом факторів. Однак, є й кардинально інші прогнози.





Деякі фахівці вважають, що Україну може спіткати дефолт. А в такому випадку долар здорожчає до 60, а то й до 100 гривень за одиницю. Звучить жахливо.

Дефолт може спровокувати пандемія

Подібними, зовсім не оптимістичними припущеннями поділився аналітик компанії Esperio — Олександр Болтян. Експерт вважає, що наразі все залежить від пандемії коронавірусу і ситуації, яка довкола неї складається. Якщо статистика захворюваності не йтиме на спад, то тиск на економіку лише збільшуватиметься. Наразі Україна щодня б’є нові рекорди по кількості хворих. Смертність теж на високому рівні, однак доволі пристойні цифри і тих, хто одужав, або ж вакцинувався.

Також, економічну ситуацію в країні можуть похитнути закупки нових доз вакцини, а ще затримки траншів від МВФ, а вони вже прогнозуються. Цього не відхиляє й Міністр фінансів Сергій Марченко.

В Уряді заявляють, що дефолту не буде

В свою чергу, той же Марченко на телебаченні заявив, що жодних “симптомів” дефолту в Україні не спостерігається і спостерігатися не буде. Тим паче, що дефолт це політичне рішення, а не економічне.

Наразі, ситуація з коронавірусом менш більш під контролем, і вже на кінець листопада експерти прогнозують поступовий спад захворюваності. Ну і подальша співпраця з МВФ все ж продовжується незважаючи ні на що.