Українці скаржаться на хамство у відділеннях ПриватБанку

На популярному фінансовому порталі Мінфін з’явився негативний відгук на одне з найбільших відділень ПриватБанку, розташоване в Харкові. Слід зазначити, що рейтинг цього відділення і так досить низький. Багато українців зазначають, що стикалися з хамством також і в інших банківських відділеннях.





Стандарти обслуговування клієнтів

За словами українця, він зміг зняти гроші у касі відділення лише зі скандалом. Спочатку співробітниця банку пропустила перед ним двох своїх знайомих, заявивши, що мають карту «Платинум». При цьому одна із знайомих повідомила, що у неї не «Платинум», на що співробітниця відповіла «Та нічого».

Потім співробітниця в дуже некрасивому тоні запитала чоловіка, для чого він прийшов у відділення. Коли він сказав, що хоче зняти гроші в касі, вона почала з’ясовувати, чи є він VIP-клієнтом. Клієнт відповів, що ні, у нього звичайна бізнес-картка та відповідний рахунок.

За спиною українця співробітниця повідомила, що для зняття грошей є банкомати та термінали. Вона, на думку клієнта, дуже поспішала швидше піти на перерву, і тому її вкрай засмутило, що має «звичайну полуничку». Вона навіть не стала пропонувати будь-яке вирішення питання, у тому числі відкриття картки VIP або Платинум. Весь відгук ми наводимо у скріншоті.

За словами українця, «рівень та клієнтоорієнтованості співробітників на місцях знаходиться десь між міською поліклінікою та Укрпоштою». Він також додав, що раніше вважав, що жодна організація не змусить його написати про неї негативний відгук, але все виявилося зовсім інакше.

Сам «ПриватБанк» пообіцяв розібратися в ситуації та покарати співробітників, винних у хамському ставленні до клієнтів. Слід зазначити, що багато банків дійсно застосовують санкції проти працівників, на яких скаржаться клієнти, тому якщо ви стали жертвою хамства, то мовчати в жодному разі не варто.