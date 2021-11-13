Кому в Україні без освіти платять до 50$ в день

За останні місяці в Україні різко зросла кількість вакансій що пропонують часткову зайнятість. Жорсткі карантинні обмеження змусили багатьох роботодавців відрядити своїх підлеглих у вимушені відпустки через скорочення виробництва. У зв’язку з цим тимчасовий найм перетворився у справжню тенденцію, адже у людей з’явився вільний час та потреба у підробітку.





Як повідомила керівник відділу роботи з партнерами кадрового порталу Jooble Олена Кирильєвніна, причиною відсторонення штатних працівників є не лише зменшення оборотів діяльності підприємств. Зокрема в сфері обслуговування роботодавцям довелося фактично «позбуватися» не вакцинованих співробітників, щоб не припиняти роботу на період карантину.

Отож вільних вакансій для тимчасових працівників з’явилося більш ніж достатньо. А на деяких з них можна заробити навіть до 1000 грн на день.

Серед популярних вакансій для підробітку на час карантину можна виокремити наступні:

мерчендайзер – від 200 до 600 грн за день;

промоутер – від 300 до 500 грн;

прибиральниця у магазин чи офіс – від 300 до 600 грн;

офіціант – від 300 до 1000 грн за зміну;

охоронець – від 4000 до 8000 грн в місяць.

Великою популярністю зараз користуються й підробітки, які може собі дозволити навіть людина, що має постійне місце роботи. Адже виконувати свої обов’язки вона може навіть не виходячи з дому. Мова йде про вакансії оператора кол-центру – від 3500 до 7500 грн за місяць, чи таємного покупця – від 100 до 500 грн на день.

Усі ці спеціальності не потребують ані освіти, ані якихось особливих навичок. Та й питань до тимчасових працівників у роботодавців вкрай мало. Лише у закладах громадського харчування та магазинах від тимчасових працівників зазвичай вимагають сертифікат про вакцинацію. Тож наявність такого документу стане суттєвою перевагою для усіх, хто шукає підробітку в галузі обслуговування.