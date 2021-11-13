Украинцы жалуются на хамство в отделениях ПриватБанка

На популярном финансовом портале «Минфин» появился негативный отзыв на одно из крупнейших отделений «ПриватБанка», расположенном в Харькове. Следует отметить, что рейтинг данного отделения и так достаточно низкий. Многие украинцы отмечают, что сталкивались с хамством и в других банковских отделениях.





Стандарты обслуживания клиентов

По словам украинца, он смог снять деньги в кассе отделения только со скандалом. Вначале сотрудница банка пропустила перед ним двух своих знакомых, заявив, что у них карта «Платинум». При этом одна из знакомых сообщила, что у нее не «Платинум», на что сотрудница ответила «Да ничего».

Затем сотрудница в очень некрасивом тоне спросила у человека, для чего он пришел в отделение. Когда он сказал, что хочет снять деньги в кассе, она начала выяснять, является ли он VIP-клиентом. Клиент ответил, что нет, у него обычная бизнес-карта и соответствующий счет.

За спиной украинца сотрудница сообщила, что для снятия денег есть банкоматы и терминалы. Она, по мнению клиента, очень спешила скорее уйти на перерыв, и поэтому ее крайне расстроило, что у него «обычная клубничка». Она даже не стала предлагать какое-либо решение вопроса, в том числе открытие карты «VIP» или «Платинум». Весь отзыв мы приводим в скриншоте.

По словам украинца, «уровень и клиентоориентированность сотрудников на местах находится между городской поликлиникой и Укрпочтой». Он также добавил, что раньше полагал, что ни одна организация не заставит его написать о ней негативный отзыв, но все оказалось совсем иначе.

Сам «ПриватБанк» пообещал разобраться в ситуации и наказать сотрудников, виноватых в хамском отношении к клиентам. Следует отметить, что многие банки действительно применяют санкции против работников, на которых жалуются клиенты, так что если вы стали жертвой хамства, то молчать ни в коем случае не стоит.