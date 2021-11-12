Как получать и пенсию и зарплату одновременно: украинцам рассказали некоторые юридические тонкости

В Украине более 11 миллионов пенсионеров. Из них более 2 миллионов работающих. Это не удивительно, ведь во-первых, некоторые приобретают нужный стаж еще до наступления пенсионного возраста. Таким образом, человек может выходить на пенсию по выслуге лет, но по определенным причинам не хочет этого делать. А некоторые даже достигнув 60 или 65, решают продолжать работать, особенно если это позволяет здоровье и работодатель.





Но, к сожалению, не всегда работающие пенсионеры сильно обогащаются. Далеко не всем разрешают получать одновременно и пенсию и зарплату. Если вы хотите выйти на пенсию по выслуге лет, то должны отказаться от работы. Если же выбираете работать дальше, то должны отказаться от пенсионных выплат. Но можно поступить по-другому и получать и то и другое.

Пенсию за выслугу лет могут получать отдельные категории профессий

Подобная пенсия возможна только для ряда профессий. Обычно это работники бюджетной сферы: образование, культура, медицина, некоторые категории артистов театра и другие. Проработав определенное количество времени, работники вправе выйти на пенсию, ведь считается, что они с возрастом теряют профессиональную трудоспособность. Конечно, каждый имеет право отказаться и продолжать работу дальше, получая стандартную зарплату.

Но есть и другой вариант для тех, кто хочет получать и пенсию и заработную плату. Нужно трудоустроиться на вакансию, не входящую в перечень имеющих право выходить на пенсию по выслуге лет. Например, если речь идет о старшей медсестре или враче, то устроившись на должность регистратора или младшей медсестры, они могут получать и пенсию и зарплату.

Список профессий, которые могут получать пенсию по выслуге лет, есть в решении Кабмина от 04.11.1993 № 909.