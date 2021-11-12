Киевстар сделал свой дешевый тариф доступным в большинстве областей

Один из самых дешевых тарифных планов мобильного оператора «Киевстар» – «Smart Регион» – стал доступным в бОльшем, чем раньше, количестве областей нашей страны. При этом уже пятнадцатого числа подключение новых абонентов на данный тарифный план будет полностью прекращено.





Условия тарифного плана

В тарифном плане «Smart Регион» абонентам предлагалось получить всего за сто гривен в месяц колоссальный пакет услуг. Вот что можно было получить в нем на целый месяц за чисто символические деньги:

Полностью безлимитные звонки в сети Киевстар

Триста минут для звонков на другие направления по Украине и для международных звонков

Тридцать гигабайтов мобильного интернета

Возможность без дополнительной платы пользоваться сервисами «Киевстар ТВ» с пакетом «Легкий», Star Guard Lite и Mobile ID.

Если вы исчерпаете тарифный пакет интернета, то будете получать пакеты услуг по сто мегабайтов за десять гривен.

Ранее область действия тарифного плана распространялась только на некоторые регионы нашей страны. Теперь она была значительно расширена. Полный список областей и районов Украины, на которые было расширено действие тарифного плана, можно посмотреть на официальном сайте мобильного оператора.

Следует отметить, что для всех желающих подключить данный тарифный план времени осталось уже не так много. Уже четырнадцатого ноября подключение к нему будет приостановлено. Несмотря на то, что старые абоненты, подключившие его до четырнадцатого числа, смогут по-прежнему пользоваться тарифом «Smart Регион», новым абонентам будут предлагать новый тарифный план – «ВАШ Регион».

Также, как мы писали ранее, для контрактных абонентов на старых тарифных планах будут продолжать действовать акции, такие как «Все просто 10 месяцев». Напомним, что она позволяет получить скидку в размере тридцати трех процентов на покупку смартфонов в розничной сети магазинов мобильного оператора «Киевстар».

Что касается абонентов с новыми тарифными планами, то для них данная услуга действовать не будет.