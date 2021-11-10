Ощадбанк потрапив у скандал: клієнти змушені платити гроші за абсурдні речі

Практично кожен сучасний банк має власний додаток, такий собі мобільний банкінг. Клієнти можуть його завантажити на смартфон та у будь-який час доби безперешкодно переглянути баланс, здійснити транзакції, оплатити комунальні послуги, поповнити мобільний та ще багато інших опцій.





Заблокувати картку, отримати кредитний ліміт чи відключити його — це теж в переліку функцій. Це дуже зручно та мінімізує будь-які можливі шахрайські маніпуляції, адже ваші рахунки під контролем. А деякі банки, ще й тішать клієнтів додатковими “плюшками”, як от кешбеки.

Але все це на жаль не про Ощадбанк, яким користується більшість пенсіонерів та пільгових категорій громадян. Напевно керівництво банку вважає, що їхня цільова аудиторія на “Ви” з сучасними гаджетами, тому й потреби у мобільному банкінгу немає. Та через це клієнти Ощаду змушені оплачувати просто абсурдні послуги. Як от, наприклад, перевірку балансу карти.

За перевірку балансу знімають 3 або 7 гривень

Про це стало відомо на одному з форумів, де клієнт даного банку поскаржився, що він в банкоматі перевірив баланс карти, і за це Ощадбанк зняв з нього 3 гривні. А якщо замовити баланс смс-повідомленням на мобільний, то знімуть й зовсім 7 грн. У сучасному світі де панує цифровізація, подібне просто абсурдно. Також, неодноразово саме клієнти Ощаду ставали жертвами шахраїв, коли на них відкривали зайві кредити, чи замість них знімали депозити.

У банку відповідь стандартна

У банку пояснили, що один раз на добу перевірити баланс можна безкоштовно, а всі наступні рази за гроші. Якщо ж хочеться перевіряти баланс безкоштовно можна підключитися до чат-ботів, або зателефонувати на “гарячу лінію”. На думку багатьох — це надто застарілі рішення.