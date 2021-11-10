Стало известно о ближайшем перерасчете пенсий в 2022 году: кто в Украине будет получать по 90 000 в месяц?

К некоторым повышениям пенсионных выплат нужно ждать еще целый год, как, например, надбавка в размере 300 грн для тех, кому за 70. Однако, в Кабмине в очередной раз не устают об этом говорить. К некоторым другим пересчетам тоже, как минимум два-три месяца, но и о них уже активно говорится, чтобы люди знали, что их ждут улучшения уже в следующем году.





Следовательно, стало известно, кому поднимут пенсию на 1600 грн, а кому только на 160. А также, какой размер пенсии получают судьи, которые добились того, чтобы на их выплаты не влияло ничего, ни рост прожиточного минимума, ни любые существующие ограничения для рядовых украинцев.

Минимальная пенсия вырастет на 160 гривен, а максимальная на 1600

Судя по проекту бюджета, уже утвержденному Кабинетом Министров, минимальная пенсия в Украине в этом году изменится еще один раз, а в следующем дважды. Теперь она составляет 1854 грн, а в декабре 2021 возрастет до 1934 грн. А уже в 2022 году пересчет состоится в июле и снова в декабре.

Следовательно, в июле, минимальная пенсия наконец пересечет рубеж в 2000, и будет составлять 2027 грн, а в декабре 2022 — 2093 грн. Что касается максимальной пенсии, то она считается, как десять минимальных и в конце 2022 года составит 20 930 грн.

Средняя же пенсия по Украине выросла на 400 грн и составляет 3915 грн. Это касается тех граждан, которые достигли соответствующего пенсионного возраста и получили свой стаж на должностях, где получали зарплату выше минимальной.

Судьи получают в среднем по 90 000 гривен пенсии в месяц

Что касается судей, то они добились того, что теперь их пенсия считается по абсолютно уникальной системе. Так больше не рассчитываются социальные выплаты ни для одной профессии. Судьи получают 80% своей зарплаты, а это в среднем 90 000 грн.