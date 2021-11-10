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Чи потрібна третя і четверта дози вакцини: Комаровський ошелешив відповіддю

11.11.2021
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Наразі, одне з найгостріших питань, це вакцинація. Масові черги в пунктах щеплення і такі ж масові мітинги тих, хто категорично проти вакцинації. Люди поділилися на два табори. Одні охоче вакцинуються та полегшено при цьому видихають, вважаючи що тепер вірус їм не страшний. Інші ж максимально скептично налаштовані, і не упускають нагоди зайвий раз сказати чи написати в соціальних мережах про те, що всі ці вакцини справжня повільна отрута.


В даному випадку неможливо підтримувати чиюсь одну позицію. Тема надто серйозна і особиста, і право на власну думку має кожен. Та чи закінчиться весь цей хаос, як тільки більшість населення вакцинується? Чи все це вже назавжди з нами? Вже є припущення, що двох доз вакцини буде недостатньо для нормального захисту. Можливо знадобиться третя, а то й четверта дози. Стало відомо, що про це думає відомий лікар Комаровський.

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Комаровський вважає, що третя доза однозначно потрібна

На нещодавньому інтерв’ю у Дмитра Гордона, Євген Комаровський заявив, що третя доза однозначно потрібна. Коли інтерв’юер запитав, чи потрібно ще й четвертий раз вакцинуватися, Комаровський сказав, що все можливо. Поки таке не практикується у жодній з країн, але подібний сценарій не є виключенням. Також не дуже втішить людей той факт, що ревакцинацію можливо доведеться робити не через рік після останнього щеплення, а через 6 місяців.

Комаровський зауважив, що власників куплених сертифікатів слід карати максимально жорстоко

Зачепили й тему підроблених сертифікатів. Комаровський зауважив, що з подібними людьми потрібно діяти максимально жорстко. Штраф мають платити і вони і лікарі, які цей сертифікат допомогли отримати.

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11.11.2021
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