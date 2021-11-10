Шахраї знайшли «дірку» в законі: новий спосіб крадіжки грошей

Нещодавно одна мешканка нашої країни розповіла на сайті Мінфін про те, як у неї викрали гроші з картки. У ніч на двадцять дев’яте жовтня, перебуваючи в іншій країні, вона втратила понад двадцять тисяч гривень. Цікава тут схема, яку для крадіжки грошей із картки використовували шахраї.





Новий метод крадіжки грошей

За словами українки, опівночі 29 жовтня у неї почали знімати гроші невеликими порціями — по 24 гривні 99 копійок. За кілька годин шахраї здійснили вісімсот транзакцій, таким чином українка втратила понад двадцять із половиною тисяч гривень. Повідомлення про зняття грошей з картки не надійшло жодного разу, оскільки код підтвердження приходить тільки при зніманні більших сум.

Єдиною втіхою для українки стало те, що вона встигла заблокувати картку до того, як втратила всю суму на ній — близько п’ятдесяти однієї тисячі гривень, із яких сорок вісім кредитних. При цьому вона знаходиться в іншій країні, і тому порада від оператора Приватбанку написати заяву в поліцію їй, зрозуміло, не підходить.

Інший оператор повідомив про те, що якби знімали бодай по сто п’ятдесят гривень, то це вважалося б шахрайством, а так вони нічого не можуть зробити — мабуть, саме на це й був розрахунок хитрих шахраїв. Цікаво, що добовий ліміт на карту було встановлено у розмірі тисячі гривень, але це не завадило українці втратити у двадцять разів більшу суму.

Відповідно до відповіді на пост постраждалої жінки, яку опублікував представник «ПриватБанку», оплата проводиться при коректному введенні платіжних даних на сайті, які можуть бути відомі лише власнику картки. При цьому користувач може надати згоду на подальші списання без підтвердження. Можливо, жінка помилково ввела свої дані на якомусь ресурсі, який не заслуговував на довіру.