Сума податків, які сплачують українці, зросте

Як повідомляє уряд, у нашій країні зросте розмір податків. Сума, яку платить кожен працюючий українець до державного бюджету, стане трохи більшою вже з початку грудня.





Якими будуть нові податки

У нашій країні збільшується мінімальна заробітна плата вже з першого січня. Також буде підвищено і прожитковий мінімум — з 2379 гривень до 2481. Розмір мінімальної заробітної плати зросте з шести до шести з половиною тисяч гривень.

Таким чином, за мінімальними розрахунками сума податків, які українці платять, зросте на сто десять гривень. Усі платники податків, які належать до першої, другої та третьої груп, зараз платять податки у розмірі 1320 гривень, а платитимуть уже 1430. При цьому чим зарплата вища, тим, природно, більше податків офіційно працююча людина платитиме.

На даний момент у нашій країні також готується законопроект про непрямі методи контролю доходів громадян.

Як ми писали раніше, до методів непрямого моніторингу відноситься, зокрема, зіставлення реального способу життя фізичних осіб із даними про реальні доходи, які вони надають у податкову.

Таким чином, якщо людина вказала у податковій декларації, що отримує лише мінімальну заробітну плату, але при цьому купує нерухомість чи дорогий автомобіль, то Державна податкова служба має право перевірити походження грошей. У разі, якщо особа не зможе пояснити їх, вона буде зобов’язана сплатити додатковий збір із суми, яку витратила на підозрілу покупку.