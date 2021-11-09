Чи справді розбавляють газ? В Нафтогазі пояснили чому полум’я буває жовтим або червоним

Напевно кожен українець неодноразово бачив, як включивши плиту полум’я виблискує жовтими та червоними кольорами. Зразу закрадається думка, що газ поганої якості, намішаний з повітрям, чи розбавлений ще якимись речовинами в цілях економії.





У Нафтогазі запевняють, що це не так. Мовляв, якщо розбавити газ повітрям буде потужний вибух. Що ж до інших речовин, то їх теж не додають, і українці отримують голубе паливо хорошої якості. То звідки ці кольори? Пояснень є декілька.

Причина криється у самому приміщенні

Газ може забарвлюватися у жовтий чи навіть червоний колір з кількох причин.

Банально у вас надто брудна плита. Сопло пальника може бути забрудненим й звідси нетиповий колір полум’я. Як тільки ви все почистите, явище зникне.

Недостатньо кисню в приміщенні. Є люди, які дуже рідко провітрюють кухню вважаючи, що витяжки цілком достатньо. Так от, через те, що в кімнаті мало кисню, газ теж може горіти червоним полум’ям.

Недостатній тиск в системі. Це теж вирішується з допомогою вузькопрофільного спеціаліста. Який прийде та перевірить чи справді в цьому причина чи ні.

До речі, тиск в системі може зменшуватися й не залежно від вашої плити, чи котла. Це явище може бути вам непідконтрольним. При транспортуванні газу тиск набагато вищий, ніж на кінцевому етапі, коли паливо потрапляє у домівки споживачів. Якщо в кімнаті достатньо кисню, а плита чиста і проблема не зникла, у Нафтогазі рекомендують звертатися до облгазів. Мовляв, перевірка тиску в системі це у їхній компетенції.

Проте, варто бути обережним, адже щоб довести, що облгаз надає недобросовісно послуги, потрібно заплатити 10 000 грн за відповідну перевірку. Ці гроші вам повернуть лише, якщо в процесі перевірки дійсно будуть виявлені відхилення від норм. Поки що таких випадків одиниці.