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Долар стане рекордно низьким: коли та якого здешевлення очікувати?

10.11.2021
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Тим хто хоче придбати американську валюту, рекомендують ще трішечки почекати, Незабаром це можна буде зробити максимально вигідно. Звісно, не варто чекати, що долар стане по 10, 15 чи навіть 20 гривень, це було б надто нетипово.


Однак, одразу на 15 копійок здешевлення очікується. Передбачається, що вже у другій половині листопада долар зафіксується на позначці 26 грн. Подібного курсу не було досить давно.

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Зараз у обмінниках американська валюта коштує по 26,10-26,15 грн, а подешевшає ще більше. Це зумовлено тим, що Укренерго розмістило власні облігації, та отримало 825 мільйонів доларів. Через партнерські банки було продано понад 180 мільйонів доларів, як наслідок в країні достатньо доларової валюти, а це сприяє ще більшому зміцненню гривні.

На курс вплинуло ще кілька факторів

Також те, що гривня зміцнилася трапилося й завдяки деяким іншим факторам. Зокрема:

  1. Зниження енергетичного імпорту. Все через високу вартість газу.
  2. Доволі хороші експортні виручки. Був непоганий врожай, та інші фактори, які посприяли вигідним експортним поставкам.
  3. Пасивність людей, через карантин. Як не крути, а українці стали набагато рідше купувати та продавати валюту, через карантин, локдаун, масові звільнення та призупинення підприємницької діяльності.

Такий відносно низький курс посприяє тому, що знизять ціни на імпортні товари. Тобто, українці мали б відчути, що інфляція трішки відступила. Наскільки це довготривала перспектива, поки прогнозів немає. Ймовірно, що до кінця 2021 року значних коливань курсу не буде, але і на одному місці він точно не стоятиме.

Нагадаємо, що не так давно експерти попереджали про можливі нечесні дії перекупників, які намагатимуться штучно підняти ціну долара. Як бачимо їм це не вдалося, що не може не тішити.

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10.11.2021
1 хвилина на прочитання

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