Как усилить противовирусный иммунитет: ответ ученых

Противовирусный иммунитет против коронавируса — вот из-за чего необходимо делать вакцины, уверяют врачи. Эту функцию организма ученые начали изучать еще задолго до трагедии SARS-Cov-2.





В 1990-ых годах американские ученые экспериментировали с химерными генами и ДНК у петуний. Ученые исследовали клетки растений, животных и людей, чтобы улучшить защитные функции организма.

Достижения науки не раз спасут человечество от болезней и инфекций. Именно РНК-интерференция стала настоящим научным прорывом. За это Файр и Мэллоу (получили Нобелевскую премию.

Клеточный иммунитет и его особенности

Как образуется реакция организма на вирус или инфекцию? После контакта человека с патогеном начинается разрушения клетки здорового и организма начинают разрушаться. Вирусы проникают, встраиваются в геном здоровых клеток, накапливаются и перерастают в заболевание. Для синтеза белка в клетке информация о нем из ДНК попадает в РНК.

Если нарушить этот процесс, синтез будет невозможным. Для этого в РНК нужно встроить специальную клетку, которая будет словно перехватчик ловить вирус и приостанавливать синтез. При этом весь процесс не будет генно-модифицированным, чего так сильно сегодня боятся люди.

Развитие РНК-интерференции — это развитие иммунитета. Чем сложнее геном, тем больше развивается иммунная защитная реакция организма. Но процесс должен проходить под контролем.

Как улучшить клеточный иммунитет

Чтобы защитная реакция организма была эффективной, ее регулярно нужно сталкивать с разными патогенами. Если вирус слишком агрессивен, тогда нужно использовать частицу его ДНК (сам по себе белок безобиден). Иммунитет будет распознавать чужеродные клетки и атаковать их. Поэтому вакцинация очень важна. Не сложными и не слишком опасными заболеваниями лучше переболеть самостоятельно (ОРВИ, ветрянка и тд.).

Организм должен получить «коктейль из РНК молекул». Они спровоцируют развитие сложных молекулярных комплексов и белков аргонавтов. Чем сильнее эта реакция, тем сильнее клеточный иммунитет выработает организм.