З понеділка в Україну прийде холод: зима на порозі

Початок листопада порадував українців теплими та сонячними днями. Навіть тумани не завадили насолодитися порою. Але такою погода в країні буде недовго. Синоптики попереджають, вже з понеділка (8 листопада) прийде похолодання. У деяких регіонах почнеться справжня зима.





Загальний прогноз на тиждень

Незначне похолодання настане по Україні в понеділок. Наступного дня всю країну накриє потужний атмосферний фронт. Синоптики кажуть, що місцями, навіть, пройде снігопад.

Найхолодніші дні тижня будуть 9-го, 10-го і 11-го листопада. По всій країні пронесеться холодний північний вітер, дощі та навіть мокрий сніг. Вдень в більшості регіонів температура буде триматися 0 градусів. А ось вночі варто очікувати сильні морози.

Вже з 12 на 13 листопада перестануть йти дощі та сніг. Заморозки та стрімке зниження температури стануть причиною ожеледі. Температура вдень -3 … + 3 ° С, а вночі до -6.

8.10.2021 і 9.10.2021 буде похмуро, 10-го листопада хмарно, місцями сонце. Ясно і сонячно тільки 11 листопада, а потім решту тижня похмуро.

Синоптики попереджають, зима цього року буде ранньою і затяжною. Часті та різкі перепади температур протягом усього зимового періоду. Мокрий сніг очікується у Вінницькій області.

У Чернівцях та на Житомирщині теж пройде мокрий сніг. В Київській області будуть дрібні дощі. У Херсоні, Сімферополі та Одесі буде похмуро. В інших регіонах більш-менш сонячно. Через північний фронт температура буде відчуватися холодніше, ніж є насправді.

Найтепліше протягом тижня буде в Олександрії. Тут справжня весна, +27 і сонячно. Найхолодніше в Кіровську. Тут середня температура буде на позначці -6 градусів морозу.