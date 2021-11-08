Як посилити противірусний імунітет: відповідь учених

Поява противірусного імунітету проти коронавірусу — ось через що необхідно робити вакцини, так стверджують сьогодні лікарі. Цю функцію організму вчені почали вивчати ще задовго до трагедії SARS-Cov-2.





У 1990-их роках американські вчені експериментували з химерними генами та ДНК у петуній. Вчені досліджували клітини рослин, тварин і людей, щоб поліпшити захисні функції організму.

Досягнення науки не раз врятують людство від хвороб та інфекцій. Саме РНК-інтерференція стала справжнім науковим проривом. За це Файр і Меллоу отримали Нобелівську премію.

Клітинний імунітет і його особливості

Як утворюється реакція організму на вірус або інфекцію? Після контакту людини з патогеном починається процес руйнування, клітини здорового організму починають руйнуватися. Віруси проникають, вбудовуються в геном здорових клітин, накопичуються і переростають в захворювання.

Для синтезу білка в клітині інформація про нього з ДНК потрапляє в РНК. Якщо порушити цей процес, синтез буде неможливим. Для цього в РНК потрібно вмонтувати спеціальну клітку, яка буде немов перехоплювач ловити вірус і припиняти синтез. При цьому весь процес не буде генномодифікованим, чого так сильно сьогодні бояться люди.

Розвиток РНК-інтерференції — це розвиток імунітету. Чим складніше геном, тим більше розвивається імунна захисна реакція організму. Але процес повинен проходити під контролем.

Як поліпшити клітинний імунітет

Щоб захисна реакція організму була ефективною, її регулярно потрібно зіштовхувати з різними патогенами. Якщо вірус дуже агресивний, тоді потрібно використовувати частку його ДНК (сам по собі білок нешкідливий). Імунітет буде розпізнавати чужорідні клітини та атакувати їх. Тому вакцинація дуже важлива.

Не складними та не дуже небезпечними захворюваннями краще перехворіти самостійно (ГРВІ, вітрянка і т.д.). Організм повинен отримати «коктейль з РНК молекул».

Вони спровокують розвиток складних молекулярних комплексів і білків аргонавтів. Чим сильніше ця реакція, тим сильніше клітинний імунітет виробить організм.