Верховная Рада приняла новый закон о регистрации места жительства

Приложение «Дія» постепенно включает в себя все больше и больше интересных функций. Так, недавно был принят новый закон о регистрации места жительства, который теперь позволяет упростить процесс прописки до нескольких кликов в приложении. Каким же образом это можно сделать и что изменится?





Новые правила прописки

Согласно новому закону, недавно принятому Верховной Радой, теперь можно менять свой адрес прописки прямо в приложении «Дия», не посещая никаких сторонних государственных учреждений. Отпадает также и необходимость штампа в паспорте о прописке, а также в дополнительных бумажках к ID-карте. Все, что от вас требуется — указать адрес, по которому вы проживаете, в приложении или на портале «Дия», после чего получить подтверждение от владельца жилья, что вы действительно там живете.

Далеко не все украинцы живут по месту прописки, особенно это касается студентов, а также уроженцев сел и небольших городов, которые живут там, где проще найти высокооплачиваемую работу, то есть в крупных населенных пунктах. Данное нововведение, по замыслу его авторов, позволит упростить процесс получения вами медицинской помощи, оформление документов и пенсий там, где вы фактически проживаете, а не там, где прописаны. Следует отметить, что прав собственности на жилье ваша электронная регистрация не дает.

На данный момент услуга запущена в экспериментальном формате. Воспользоваться ей могут жители семи украинских городов — Киева, Харькова, Винницы, Луцка, Мариуполя, Кривого Рога. В дальнейшем, впрочем, ожидается ее запуск на территории всей Украины.

Как мы писали ранее, в нашей стране ожидается новая волна переименований городов. В первую очередь, под неё могут попасть города, названия которых носят русскоязычный характер. В их числе, например, такие населенные пункты, как Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надеждовка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск и др.

Эксперты отмечают, что часть этих городов была переименована при советской власти. Ранее они носили аутентичные украинские названия, такие как Северский Донец, Гарбузинка, Богополь.