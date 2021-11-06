Новини

Верховная Рада приняла новый закон о регистрации места жительства

06.11.2021
1 хвилина на прочитання

Приложение «Дія» постепенно включает в себя все больше и больше интересных функций. Так, недавно был принят новый закон о регистрации места жительства, который теперь позволяет упростить процесс прописки до нескольких кликов в приложении. Каким же образом это можно сделать и что изменится?


Новые правила прописки

Согласно новому закону, недавно принятому Верховной Радой, теперь можно менять свой адрес прописки прямо в приложении «Дия», не посещая никаких сторонних государственных учреждений. Отпадает также и необходимость штампа в паспорте о прописке, а также в дополнительных бумажках к ID-карте. Все, что от вас требуется — указать адрес, по которому вы проживаете, в приложении или на портале «Дия», после чего получить подтверждение от владельца жилья, что вы действительно там живете.

Новини по темі

Далеко не все украинцы живут по месту прописки, особенно это касается студентов, а также уроженцев сел и небольших городов, которые живут там, где проще найти высокооплачиваемую работу, то есть в крупных населенных пунктах. Данное нововведение, по замыслу его авторов, позволит упростить процесс получения вами медицинской помощи, оформление документов и пенсий там, где вы фактически проживаете, а не там, где прописаны. Следует отметить, что прав собственности на жилье ваша электронная регистрация не дает.

На данный момент услуга запущена в экспериментальном формате. Воспользоваться ей могут жители семи украинских городов — Киева, Харькова, Винницы, Луцка, Мариуполя, Кривого Рога. В дальнейшем, впрочем, ожидается ее запуск на территории всей Украины.

Как мы писали ранее, в нашей стране ожидается новая волна переименований городов. В первую очередь, под неё могут попасть города, названия которых носят русскоязычный характер. В их числе, например, такие населенные пункты, как Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надеждовка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск и др.

Эксперты отмечают, что часть этих городов была переименована при советской власти. Ранее они носили аутентичные украинские названия, такие как Северский Донец, Гарбузинка, Богополь.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


06.11.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Коти і коронавірус

Розкрито спосіб захистити організм від тяжкої форми коронавірусу

06.11.2021

За якісний газ з українців братимуть додаткову плату

06.11.2021

Стало відомо, яким би став курс долара в разі оголошення Україною дефолту

06.11.2021

Стало известно, каким бы стал курс доллара в случае объявления Украиной дефолта

06.11.2021
Back to top button