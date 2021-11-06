Ця рослина найбільш ефективна проти коронавірусу

Наразі вчені всього світу шукають ліки, які зможуть гарантовано вилікувати COVID-19. У поєднанні з вакцинацією вони дозволять нарешті закінчити пандемію і людство повернеться до звичайного життя. Нещодавно стало відомо, що деякі рослини дуже ефективні проти коронавірусу. І це зовсім не слова якоїсь там сільської бабусі, а наукові дослідження, проведені фахівцями — у цьому випадку з Китаю.





Гвоздика проти ковіду

Нещодавно вчені з Китаю опублікували дуже цікаве дослідження, згідно з яким гарний антиковідний ефект має гвоздика. Згідно з попередніми даними, вона блокує низку вірусних ферментів.

Тут слід зробити невеликий відступ. Вірус — це не самостійна форма життя, на відміну від бактерій, а внутрішньоклітинний паразит. Поза клітиною він перебуває у стані спокою. Проникнувши всередину клітини, яка йому підходить, вірус змінює її процеси таким чином, що вона починає замість виконання своїх звичайних функцій виробляти нові копії вірусу.

Отже, вдалося з’ясувати, що гвоздика блокує процес відтворення коронавірусу, «відключаючи» певні речовини, відповідальні за цей процес. Це заважає розповсюдженню інфекції по людському тілу, що, у свою чергу, дозволяє імунній системі знищити інфекційний агент.

На думку вчених, вся річ у пектинах, які містяться в суцвіттях гвоздики. Слід зазначити, що подібні речовини є також і в різних овочах та плодах, наприклад, яблуках, проте, зважаючи на все, у гвоздики вони якісь особливі.

На даний момент дослідження поки що не підтверджено, і покладатися на чудодійну гвоздику, мабуть, не варто. Найкраще щеплюватися і дотримуватися необхідних протиепідемічних заходів. Хоча, звичайно, якщо ви прикрасите свою квартиру букетом гвоздик, гірше від цього не стане нікому, якщо тільки ніхто з ваших домашніх не має алергії на цю квітку.