Это растение эффективно против коронавируса

Сейчас ученые всего мира ищут лекарство, которое сможет гарантированно вылечить COVID-19. В сочетании с вакцинацией оно сможет наконец закончить пандемию, и человечество вернется к обычной жизни. Недавно стало известно, что некоторые растения очень эффективны против коронавируса.





И это вовсе не слова какой-то там деревенской бабушки, а научные исследования, проведенные специалистами — в данном случае, из Китая!

Гвоздика против ковида

Недавно ученые из Китая опубликовали очень интересное исследование, согласно которому хорошим антиковидным эффектом обладает гвоздика. Согласно предварительным данным, она блокирует ряд вирусных ферментов.

Здесь следует сделать небольшое отступление. Вирус — это не самостоятельная форма жизни, в отличие от бактерий, а внутриклеточный паразит. Вне клетки он находится в состоянии покоя. Проникнув внутрь подходящей клетки, вирус меняет ее процессы таким образом, что она начинает вместо выполнения своих обычных функций производить новые копии вируса.

Так вот, удалось выяснить, что гвоздика блокирует процесс воспроизводства коронавируса, «отключая» определенные вещества, ответственные за данный процесс. Это мешает распространению инфекции по человеческому телу, что, в свою очередь, позволяет иммунной системе уничтожить инфекционный агент.

По мнению ученых, все дело в пектинах, которые содержатся в соцветиях гвоздики. Следует отметить, что подобные вещества есть и в различных овощах и плодах, например, в яблоках или винограде, однако, судя по всему, в гвоздике они какие-то особенные.

На данный момент исследование пока что не подтверждено, и полагаться на чудодейственную гвоздику, пожалуй, не стоит. Лучше всего прививаться и соблюдать необходимые противоэпидемические меры. Хотя, конечно, если вы украсите свою квартиру букетом гвоздики, хуже от этого не станет никому, если только ни у кого из ваших домашних нет аллергии на этот цветок.