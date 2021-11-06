В Украине будет пенсия по 20 000 гривен: кому достанутся такие суммы?

Наверное, большинство сейчас скептически улыбнулись, или подумали, что это полный бред. Но нет! Пенсия в размере 20 000 гривен таки существует, и ее получает несколько процентов пенсионеров, причем они не являются бывшими прокурорами или депутатами.





Речь о тех, кто работал на должностях, где зарплата была выше средней по Украине. Теперь эти лица имеют право на максимальную пенсию, равную десяти минимальным. На сегодня это немного больше 18 000 грн. Но уже в декабре, как минимальную, так и максимальную пенсии будут повышать. Это случится из-за увеличения прожиточного минимума.

Размер надбавки рассчитывают по специальным формулам. Выходит так, что до минимальной выплаты досчитают 90 гривен, а до максимальной сразу 900. Следовательно, максимальная пенсия максимально приблизится к 20 000 грн в месяц.

Кто имеет право на максимальную пенсию?

К сожалению, очень сложно в Украине заработать на максимальную пенсию. Вряд ли это удастся даже тем, кто получает высокую зарплату, однако имеет несколько лет стажа на должности, где была минимальная зарплата. В этом случае каждый год важен. На 20 000 в месяц претендуют те, у кого есть 35 лет стажа, где зарплата всегда была в несколько раз выше средней по Украине.

А так, как молодым специалистам сложно сразу же трудоустроиться на высокооплачиваемые вакансии, то логично, что на такую ​​пенсию претендует очень ограниченный круг лиц.

Необходимый стаж можно докупить

Напомним, что тем украинцам, которым не хватает 1, 2 или даже пять лет до страхового стажа, предлагают его купить. Правда, удовольствие это не дешевое. Цена стажа рассчитывается индивидуально по формуле и может стартовать от 25 000 грн. за 1 год.