В Україні буде пенсія по 20 000 гривень: кому дістануться такі суми?

Напевно, багато хто зараз скептично посміхнувся, або подумав, що це цілковита маячня. Але, ні! Пенсія розміром у 20 000 гривень таки існує, і її отримує кілька відсотків пенсіонерів, причому вони не є колишніми прокурорами чи депутатами.





Мова про тих, хто працював на посадах, де зарплата була вище середньої по Україні. Тепер ці особи мають право на максимальну пенсію, яка дорівнює десятьом мінімальним. На сьогодні, це трішки більше 18 000 грн. Але вже у грудні, як мінімальну так і максимальну пенсії підвищуватимуть. Це трапиться через збільшення прожиткового мінімуму.

Розмір надбавки розраховують за спеціальними формулами. Виходить так, що до мінімальної виплати дорахують 90 гривень, а до максимальної одразу 900. Відтак, максимальна пенсія максимально наблизиться до 20 000 грн у місяць.

Хто має право на максимальну пенсію?

На жаль, дуже складно в Україні заробити на максимальну пенсію. Навряд чи це вдасться навіть тим, хто наразі отримує високу зарплатню, однак має кілька років стажу на посаді, де була мінімальна зарплата. В цьому випадку кожен рік важливий. На 20 000 в місяць, претендують ті, в кого є 35 років стажу, де зарплата завжди була у кілька разів вище середньої по Україні. А так, як молодим фахівцям складно одразу ж працевлаштуватися на високооплачувані вакансії, то логічно, що на таку пенсію претендує дуже обмежене коло осіб.

Необхідний стаж можна докупити

Нагадаємо, що тим українцям, яким не вистачає 1, 2 чи навіть п’ятьох років до страхового стажу пропонують його купити. Щоправда задоволення це не дешеве. Ціна стажу розраховується індивідуально за певною формулою і може стартувати від 25 000 грн. за 1 рік.