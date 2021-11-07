Скупайте пока есть возможность: в Украине начал резко дорожать популярный овощ

Каждый год, именно в этот период, начинается сезон подготовки к зиме. Люди скупают разнообразные овощи, которых на рынках более чем достаточно. Следовательно, среди того, что покупают впрок, можно отметить морковь, капусту, особенно для квашения, а еще лук.





Лук это овощ, который должен быть в каждом доме. Без него просто некуда. Каждый год наблюдается одна и та же картина. Лук стоит достаточно доступно, а затем в один момент начинает разно дорожать и уже в начале зимы его цена может подняться в несколько раз по сравнению с осенним периодом.

В этот момент радуются те, кто успел закупить достаточно лука по демократической цене. Так вот, чтобы не покупать этот овощ по несколько десятков гривен за килограмм, поспешите. Лук взял курс на подорожание!

За неделю цена лука выросла на 2 гривны

Уже на этой неделе на рынках и супермаркетах наблюдалось незначительное удорожание лука. Если неделю назад можно было найти мелкие сорта по 4 гривны за килограмм, то сейчас это минимум 6. Ну, а средняя цена в 9-10 грн/кг, уже поднялась до 12-13 грн. По крайней мере, такие цены наблюдаются в супермаркетах. Заметим, что прошлой зимой был период, когда лук стоил по 40 грн/кг, поэтому, действительно, лучше не тратить попусту время, и прикупить несколько десяток килограммов уже сейчас.

Цены на сезонные овощи в этом году выше, чем всегда

Несмотря на то, что в Украине был неплохой урожай, цены на продукты и овощи остаются выше, чем в предыдущие годы. Существенно подорожали и крупы, в том числе гречка. Ее цена сейчас стартует от 35-36 грн/кг. Ожидается, что цена станет еще выше, как минимум сразу после Нового года.