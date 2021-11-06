Стало відомо, для чого в Австралії планують відстріляти 10 000 диких коней

У 2019 році на території Австралії спалахували лісові пожежі, які вважаються найбільш руйнівними за всю історію спостережень. Причин для їхнього виникнення було достатньо: рекордні спека і посуха, часті удари блискавок під час гроз і навіть навмисні підпали.





За оцінками вчених, за весь період пожеж було випалено близько 20 мільйонів гектарів землі. Нещодавно дослідники провели першу з того часу аерозйомку австралійської природи і з’ясували, що в національному парку Костюшка на чверть впала популяція брамбі — нащадків перших коней Австралії. Було б логічно припускати, що після тривожної новини природозахисники почнуть захищати їх від вимирання. Але влада навпаки, хоче позбутися 10 000 особин. Частину з них буде вивезено до інших регіонів, а на решту відкриється полювання. Але чим зумовлені настільки жорстокі заходи?

Полювання на диких коней в Австралії

Про намір австралійської влади позбутися тисяч диких коней було розказано у науковому виданні Science Times. Згідно з новим планом уряду штату Новий Південний Уельс, популяцію коней брамбі необхідно скоротити з 14 000 до 3 000 особин. Це планується зробити шляхом їх перевезення до інших регіонів та відстрілу.

Коні брамбі в природному середовищі

Прийняття настільки жорстоких заходів пов’язані з тим, що велике населення диких коней загрожує збереженню водно-болотних угідь. Під час пожеж ці території і без того зазнали великих руйнувань. А коні, що пасуться, тільки посилюють ситуацію. Деякі вчені побоюються, що велику шкоду можуть завдати навіть 3 000 особин, які залишаться після винищення. Вони явно активно розмножуватимуться, тому через кілька років проект зі скорочення їх кількості доведеться повторити. Винищенню будуть піддані брамбі, які живуть у національному парку Костюшка.

Фото лісових пожеж в Австралії

Цікавий факт: схожа ситуація коїться і в США. Там спостерігається зростання популяції диких коней мустангів, але відстріл цих тварин заборонений. Тому проблему доводиться вирішувати шляхом стерилізації та переселення.

Дикі коні брамбі

Перші коні в Австралії з’явилися у 1788 року. Вони були привезені на материк поселенцями та каторжниками з Англії за допомогою кораблів. У подорож було взято лише найсильніших кобил і жеребців, тому що транспортування на великі відстані могли пережити далеко не всі. Вважається, що на той момент австралійських коней налічувалося лише 7 особин. Але частина з них з різних причин опинилися в дикому середовищі та швидко розмножилися. Справа дійшла до того, що сьогодні австрійськими землями скачуть тисячі цих створінь і загрожують збереженню угідь.

Скоро в Австралії залишиться лише 3000 коней брамбі

Чому дикі коні Австралії отримали назву брамбі, достеменно невідомо. Найвірогідніша версія свідчить, що вони отримали назву на честь Джеймса Брамбі — сержанта Нового Південного Уельсу, який у 1804 році випустив їх на волю. Також існує припущення, що назва походить від слова baroomby, що мовою корінних австралійців на півдні Квінсленд означає «дикий». У 1896 році у місцевій газеті Morning Herald говорилося, що корінь цього слова полягає у виразі «baroombie», що з мови деяких австралійських аборигенів перекладається як «кінь». Як би там не було, вперше назва цих коней згадується в одному з австралійських журналів 1880 року.

Відео про австралійських коней брамбі

Зовні брамбі мало чим відрізняються від домашніх коней. Їх зріст може досягати 185 см, а тривалість життя іноді досягає 30 років. Але, зважаючи на все, коні брамбі є носіями рідкісного гена Pangare. Він надає тваринам відомий зовнішній вигляд зі світлими плямами навколо очей, морди та нижньої частини тіла. Іноді ділянки зі світлою шерстю доходять до боків, горла та грудей.

Як тварини шкодять природі?

Це далеко не перший випадок, коли австралійська влада вирішує скоротити популяцію деяких видів тварин. Наприклад, на початку 2021 року ми розповідали, як на віддаленому материку було знищено 350 000 щурів та мишей. Це було зроблено за допомогою поширення отруєних гранул із зернами – для здійснення плану було виділено 15,5 мільйонів доларів. На жаль, проект не дав бажаних плодів і нещодавно гризуни повернулися назад.

Нещодавно в Австралії витруїли тисячі гризунів, але вони повернулися

Та що там казати — навколишньому середовищу Австралії заважають навіть кішки. Нещодавно господарям заборонили випускати їх надвір.