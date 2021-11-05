Названо 5 неочевидних фактів про Марс

Марс – четверта за віддаленістю планета від сонця, млява, пустельна і холодна. Однак, цілком можливо, що незабаром вона стане для людей другою домівкою.





Саме Марс вчені розглядають як основний об’єкт для колонізації, оскільки на ньому найбільш сприятливі умови для життя людини в порівнянні з іншими планетами сонячної системи. Так як на Марс покладаються великі надії, вчені уважно спостерігають його і вивчають. В даний час він є найбільш вивченою планетою Сонячної системи після Землі. Допомагають її вивчати численні орбітальні станції, а також ровери та інші марсоходи, що пересуваються планетою. Вони вивчають поверхню ґрунту, погодні явища, а також збирають міцну корисну інформацію для вчених. Завдяки цьому вдалося отримати відповіді на багато питань та загадки.

Проте широкому загалу багато фактів досі невідомі, але вони варті уваги. Тому ми підготували добірку п’яти найцікавіших і неочевидних фактів про червону планету, з якими і пропонуємо ознайомитися.

Марс – найбільш вивчена після Землі планета Сонячної системи

Хочете скинути зайву вагу – вирушайте на Марс

Багато людей помилково вважають, що Марс за розмірами порівняний із Землею. Насправді діаметр Землі становить 12 742 км, а Марса – 6792 км. Тобто червона планета приблизно вдвічі менша. А за вагою вона поступається Землі приблизно вдесятеро. Відповідно, її гравітаційне поле теж значно слабше.

Вага людини на Марсі значно менша, ніж на Землі

Тому вага людини на Марсі на 62% менша, ніж на Землі. Наприклад, якщо людина, яка важить на Землі 100 кг, вирушить на червону планету і захопить з собою ваги, їх стрілка покаже тут всього 38 кг. У зв’язку з цим людина на Марсі може підстрибнути втричі вище, ніж на Землі. А піщані бурі зі швидкістю 30–40 м/c можуть становити реальну небезпеку.

На Марсі можна жити, але не довго

Якщо людина опиниться на Марсі без скафандра, прожити вона зможе близько 10 секунд. І виною тому зовсім не відсутність кисню, бо без нього можна прожити довше. Причина в низькому тиску, відсутності магнітного поля, а також температурі, яка може опускатися до -140 градусів. Щоправда, якщо людині пощастить, вона може опинитися на ділянці, де температура буде цілком комфортна — близько +20 — +25 градусів.

Без скафандра людина може бути на Марсі не більше 7-10 секунд

Однак наднизький тиск все одно викликає незворотні процеси в кровоносній системі, що швидко призведе до паралічу та смерті. Щодо кисню, то він у невеликій кількості на Марсі присутній. Однак, щоб наповнити організм такою ж кількістю кисню, як за одного земного зітхання, на Марсі доведеться здійснити 14500 зітхань. Все тому, що понад 90-95% атмосфери займає вуглекислий газ. З іншого боку, щільність атмосфери значно нижче, ніж на Землі.

Марс можна заселити мікроорганізмами

На Землі існують мікроорганізми, які можуть цілком комфортно почуватися і на Марсі. До них відносяться синьо-зелені водорості ціанобактерії. До речі, вчені припускають, що вони допоможуть у майбутньому створити систему життєзабезпечення людей.

Ну а поки що Марс є єдиною в Сонячній системі планетою, яка заселена роботами. Причому їх кількість зараз лише збільшуватиметься. Вже до марсоходів NASA приєдналися китайські. Крім «живих» апаратів тут спочивають ті, яким не пощастило з посадкою.

На Марсі немає прісної рідкої води

На Марсі не може бути рідкої прісної води, та й солоних розчинів H2O виявити поки що не вдалося. Проте вчені припускають, що вона цілком може бути принаймні як тимчасове явище в період потепління, коли температура підвищується до 20-25 градусів. Крім того, цілком можливо, що вода є під поверхнею ґрунту.

Вчені припускають, що раніше всю поверхню Марса покривала рідка вода. Однак згодом вона зникла. Причини цього можуть бути різні.

Найбільший вулкан у Сонячній системі

Найбільші вулкани та високі гори знаходяться на Марсі

На Марсі знаходиться найвища гора у Сонячній системі. Висота її становить 27 км. Для порівняння, висота найвищої гори на Землі, що на Гаваях, становить близько 10 км.

Крім того, на Марсі розташовані найбільші у Сонячній системі вулкани. Вони знаходяться у провінції Фарсіда. Це неймовірно велике нагір’я. Його загальна площа сягає 30 мільйонів квадратних кілометрів, що можна порівняти з площею Африки. А маса вулканічних відкладень тут така велика, що могла призвести навіть до зсуву осі планети, що показали розрахунки вчених.