Как зарегистрировать домен бесплатно — три варианта получения имя для сайта без денег

Домен — это имя веб-сайта, по которому его можно найти в сети Интернет. Домен сообщает браузеру, где находятся материалы сайта. Буквы преобразуются в IP-адрес, на сервер с этим адресом посылается запрос — и в окне пользователя визуализируется страница сайта.





Адрес сайта совмещает в себе персональное название, которое придумывает сам владелец, и название доменной зоны. Существует более 2000 доменных зон, поэтому выбор широк.

Доменные зоны делятся на две базовые категории:

Географические (преимущественно национальные: .ua, .us, .ru)

Международные (.com, .net, .org)

Домен технически не влияет на работу сайта, это скорее инструмент имиджевого продвижения. Поэтому важно, чтобы он был коротким, красивым и легко запоминался. Важно также, чтобы он ассоциировался с тематикой веб-ресурса. Чаще всего в названии сайта прописывают имя бренда, но можно использовать и отраслевые слова, связанные с направлением бизнеса. Например, магазин по продаже рюкзаков может зарезервировать домен backpack.net.ua.

Сколько стоят домены?

Стоимость доменного имени зависит от того, в какой зоне он расположен, и от его маркетинговой привлекательности. Чаще всего покупатели берут домены стоимостью от 150 до 700 гривен в год.

Короткие и благозвучные домены оцениваются выше, это так называемые премиум-домены. Они могут стоить несколько тысяч долларов.

Как получить домен бесплатно?

Бывают ли бесплатные домены? Да, в сети предлагается несколько возможностей, как зарегистрировать домен бесплатно.

Бесплатный домен вместе с конструктором

Есть платформы, такие как uCoz или Wix, на которых можно разработать свой сайт на конструкторе и в придачу получить бесплатный домен и хостинг.

Но у этого метода есть свои минусы.

Некрасивое доменное имя третьего уровня. Скрытые оплаты. Все права на материалы сайта принадлежат платформе. Мало вычислительных мощностей.

Украинский домен PP.UA

Доменная зона pp.ua представлена в Украине официально, у нас она пока одна. Она предоставляет бесплатные домены, но у этого способа тоже есть недостатки:

Нужно еще найти регистратора, который зарегистрирует домен бесплатно. Многие берут небольшую сумму за обслуживание (а иногда и большую), другие вообще не работают с этой зоной.

Пользователи, которые знают, что такое зона pp.ua, не будут серьезно относиться к интернет-магазину или корпоративному сайту, размещенному на бесплатном домене. Поисковые системы понижают в выдаче сайты на бесплатных доменах.

Сам по себе домен в зоне pp.ua вполне надежен и на нем можно смело размещать любительские сайты, блоги, портфолио. Но из-за сложностей с SEO-продвижением и доверием клиентов на нем лучше не располагать бизнес-страницы.

Домен в зонах .tk / .ml / .ga / .cf / .gq

В этих зонах можно бесплатно зарегистрировать домен.

Но что это вообще за доменные зоны?

Это национальные домены азиатских и африканских стран. Например, Мали (.ml) — африканское государство, в котором уже много лет не прекращается гражданская война. Центральная африканская республика (.cf) — одна из самых бедных стран мира, в которой также идет война. Им не до того, чтобы заботиться о репутации национальной доменной зоны, поэтому там обитает самое большое количество мошенников. Про остальные государства вы можете найти информацию самостоятельно.

Такие домены активно продает ресурс Freenom. У ресурса низкий рейтинг и много отрицательных отзывов.

Жалуются в основном на то, что домены могут отобрать в любой момент без предупреждения и на отсутствие техподдержки.

Подобные домены имеют очень низкую степень доверия и надежности, поэтому для серьезного проекта их лучше не выбирать.

Получить бесплатный домен при покупке хостинга

При оформлении хостинга можно зарегистрировать домен бесплатно в любой зоне — .com, .biz, .net, .org, .ua и других.

Украинский провайдер Cityhost.ua предоставляет бесплатный домен при аренде любого хостинга сроком более чем на 12 месяцев. Рыночная стоимость домена зависит от тарифа. К тарифу Apartment, который стоит 790.56 грн/год, можно выбрать любой адрес стоимостью до 250 гривен.

Клиент получает все преимущества платного домена:

Пользователи и поисковики доверяют сайту, его проще продвигать.

Все права на сайт принадлежат клиенту, домен можно продлевать любое количество раз или перенести на другой хостинг.

Никто даже не догадается, что домен бесплатный, потому что он зарегистрирован в обычной доменной зоне.

Адрес предоставляется в бесплатное пользование на год, после чего его можно продлить по обычной цене.

Какой из трех описанных вариантов выбрать? Домены в зоне pp.ua и в азиатских национальных зонах можно использовать для личных целей: выкладывать на них ученические сайты, портфолио, свои блоги.

Но сайты с такими доменами трудно продвигать, поэтому лучше не брать их для бизнеса. Для развития компании лучше брать адреса только в платных доменных зонах. А если есть возможность получить такой домен бесплатно — воспользуйтесь ею.