Как зарегистрировать домен бесплатно — три варианта получения имя для сайта без денег
Домен — это имя веб-сайта, по которому его можно найти в сети Интернет. Домен сообщает браузеру, где находятся материалы сайта. Буквы преобразуются в IP-адрес, на сервер с этим адресом посылается запрос — и в окне пользователя визуализируется страница сайта.
Адрес сайта совмещает в себе персональное название, которое придумывает сам владелец, и название доменной зоны. Существует более 2000 доменных зон, поэтому выбор широк.
Доменные зоны делятся на две базовые категории:
- Географические (преимущественно национальные: .ua, .us, .ru)
- Международные (.com, .net, .org)
Домен технически не влияет на работу сайта, это скорее инструмент имиджевого продвижения. Поэтому важно, чтобы он был коротким, красивым и легко запоминался. Важно также, чтобы он ассоциировался с тематикой веб-ресурса. Чаще всего в названии сайта прописывают имя бренда, но можно использовать и отраслевые слова, связанные с направлением бизнеса. Например, магазин по продаже рюкзаков может зарезервировать домен backpack.net.ua.
Сколько стоят домены?
Стоимость доменного имени зависит от того, в какой зоне он расположен, и от его маркетинговой привлекательности. Чаще всего покупатели берут домены стоимостью от 150 до 700 гривен в год.
Короткие и благозвучные домены оцениваются выше, это так называемые премиум-домены. Они могут стоить несколько тысяч долларов.
Как получить домен бесплатно?
Бывают ли бесплатные домены? Да, в сети предлагается несколько возможностей, как зарегистрировать домен бесплатно.
Бесплатный домен вместе с конструктором
Есть платформы, такие как uCoz или Wix, на которых можно разработать свой сайт на конструкторе и в придачу получить бесплатный домен и хостинг.
Но у этого метода есть свои минусы.
- Некрасивое доменное имя третьего уровня.
- Скрытые оплаты.
- Все права на материалы сайта принадлежат платформе.
- Мало вычислительных мощностей.
Украинский домен PP.UA
Доменная зона pp.ua представлена в Украине официально, у нас она пока одна. Она предоставляет бесплатные домены, но у этого способа тоже есть недостатки:
- Нужно еще найти регистратора, который зарегистрирует домен бесплатно. Многие берут небольшую сумму за обслуживание (а иногда и большую), другие вообще не работают с этой зоной.
- Пользователи, которые знают, что такое зона pp.ua, не будут серьезно относиться к интернет-магазину или корпоративному сайту, размещенному на бесплатном домене.
- Поисковые системы понижают в выдаче сайты на бесплатных доменах.
Сам по себе домен в зоне pp.ua вполне надежен и на нем можно смело размещать любительские сайты, блоги, портфолио. Но из-за сложностей с SEO-продвижением и доверием клиентов на нем лучше не располагать бизнес-страницы.
Домен в зонах .tk / .ml / .ga / .cf / .gq
В этих зонах можно бесплатно зарегистрировать домен.
Но что это вообще за доменные зоны?
Это национальные домены азиатских и африканских стран. Например, Мали (.ml) — африканское государство, в котором уже много лет не прекращается гражданская война. Центральная африканская республика (.cf) — одна из самых бедных стран мира, в которой также идет война. Им не до того, чтобы заботиться о репутации национальной доменной зоны, поэтому там обитает самое большое количество мошенников. Про остальные государства вы можете найти информацию самостоятельно.
Такие домены активно продает ресурс Freenom. У ресурса низкий рейтинг и много отрицательных отзывов.
Жалуются в основном на то, что домены могут отобрать в любой момент без предупреждения и на отсутствие техподдержки.
Подобные домены имеют очень низкую степень доверия и надежности, поэтому для серьезного проекта их лучше не выбирать.
Получить бесплатный домен при покупке хостинга
При оформлении хостинга можно зарегистрировать домен бесплатно в любой зоне — .com, .biz, .net, .org, .ua и других.
Украинский провайдер Cityhost.ua предоставляет бесплатный домен при аренде любого хостинга сроком более чем на 12 месяцев. Рыночная стоимость домена зависит от тарифа. К тарифу Apartment, который стоит 790.56 грн/год, можно выбрать любой адрес стоимостью до 250 гривен.
Клиент получает все преимущества платного домена:
- Пользователи и поисковики доверяют сайту, его проще продвигать.
- Все права на сайт принадлежат клиенту, домен можно продлевать любое количество раз или перенести на другой хостинг.
- Никто даже не догадается, что домен бесплатный, потому что он зарегистрирован в обычной доменной зоне.
Адрес предоставляется в бесплатное пользование на год, после чего его можно продлить по обычной цене.
Какой из трех описанных вариантов выбрать? Домены в зоне pp.ua и в азиатских национальных зонах можно использовать для личных целей: выкладывать на них ученические сайты, портфолио, свои блоги.
Но сайты с такими доменами трудно продвигать, поэтому лучше не брать их для бизнеса. Для развития компании лучше брать адреса только в платных доменных зонах. А если есть возможность получить такой домен бесплатно — воспользуйтесь ею.
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