Это рекорд: В 2022 году пенсию будут повышать 12 раз

Ежегодно есть какие-то надбавки к пенсионным выплатам. Или перерасчет в связи с увеличением минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Либо просто очередная инициатива правительства, чтобы немного облегчить жизнь пенсионерам.





Например, в 2021 наиболее существенными были доплаты в размере 400 и 500 гривен. Первую сумму получили пенсионеры в возрасте 75-80 лет. А вторую сумму – возрастная категория 85+. Эти граждане будут получать такую ​​прибавку на постоянной основе. Среди других повышений, рост минимальной пенсии для пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Что касается 2022-го года, то перерасчетов будет в несколько раз больше. Пенсию будут менять 12 раз!

Кому будут повышать выплаты?

О том, что пенсию будут повышать такое количество раз, сообщила Министр социальной политики Марина Лазебна. Самыми первыми, кто почувствует изменения, станут пострадавшие в результате ЧАЭС. Им перечислят пенсии уже в январе 2022 года. Далее повышение последует для тех, кому исполнилось 65 лет. Это обусловлено ростом минимальной зарплаты.

В марте, по 3000 грн, минимальной пенсии будут платить тем, кому исполнилось 70 лет, и их рабочий стаж не менее 35 лет для мужчин и 30 для женщин. Также среди анонсированного — 300 гривен надбавки для тех, кому исполнилось 70 лет. Их следует ждать уже в начале октября 2022 года.

Также перерасчеты коснутся категории пенсионеров, родившихся в том или ином году, или работавших в определенном промежутке времени. Например, для женщин, родившихся в 1962 году, внедрят дополнительный коэффициент, по которому пенсия должна вырасти на 9%.

Все остальные перерасчеты планируют сообщить до конца 2021 года. Обещают одно — повышения коснутся абсолютно всех.