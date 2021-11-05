Це рекорд: у 2022 році пенсію підвищуватимуть 12 разів

Щорічно є якісь надбавки до пенсійних виплат. То перерахунок у зв’язку зі збільшенням мінімальної зарплати, чи прожиткового мінімуму. То просто чергова ініціатива уряду, задля того аби трішки полегшити життя пенсіонерам.





Приміром, у 2021 році найсуттєвішими були доплати у розмірі 400 та 500 гривень. Першу суму отримали пенсіонери у віці 75-80 років. А другу суму — вікова категорія 85+. Ці громадяни отримуватимуть таку надбавку на постійній основі. Серед інших підвищень, зростання мінімальної пенсії для тих, хто постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи. Що ж до 2022-го року, то перерахунків буде в кілька разів більше. Пенсію мінятимуть аж 12 разів!

Кому підвищуватимуть виплати?

Про те, що пенсію підвищуватимуть таку кількість разів повідомила Міністр соціальної політики Марина Лазебна. Найпершими, хто відчує зміни стануть ті, хто постраждав внаслідок аварії на ЧАЕС. Їм перерахують пенсії вже у січні 2022 р.

Далі буде підвищення для тих, кому виповнилося 65 років. Це зумовлено ростом мінімальної зарплати. В березні, по 3000 грн. мінімальної пенсії платитимуть тим кому виповнилося 70 років, і їхній робочий стаж не менше 35 років для чоловіків, і 30 для жінок. Також, серед анонсованого — 300 гривень надбавки для тих, кому виповнилося 70 років. Їх слід чекати вже на початку жовтня 2022 року.

Також перерахунки чекатимуть на категорії пенсіонерів, які народилися в тому чи іншому році, або працювали в певному проміжку часу. Наприклад для жінок, які народилися у 1962 році впровадять додатковий коефіцієнт, за яким пенсія мала б зрости на 9%.

Про всі інші перерахунки планують повідомити до кінця 2021 року. Обіцяють одне — підвищення торкнуться абсолютно всіх.