100 000 за монету номіналом 1 гривня: як виглядає скарб, який може носити в гаманці кожен українець?

В Україні почастішали випадки, коли звичайним громадянам вдавалося продати монети за шалені суми. Відтак, вже була продана на аукціоні монета номіналом у 50 копійок, за яку заплатили майже 1000 доларів.





Найдорожча монета була продана за 50 000 гривень, але зараз цей рекорд може бути побитим.

Відтак, на одному з онлайн-аукціонів появилася монета номіналом в 1 гривню за яку власник просить 100 000 гривень. Чим унікальна дана монета? І чи є шанс знайти у себе в гаманці таку ж саму?

Продавець назвав монету “Танцюючий Шива”

Історія даної монети дуже дивна. Її власник вважає, що монета має містичну силу, адже на ній зображений танцюючий Шива. Нагадаємо, що Шива — це бог-руйнівник, якому поклоняються в індуїзмі. Так от, продавець щиро запевняє, що на його монеті стався дефект при карбуванні, і цей дефект виглядає, як танцюючий бог. На жаль, на знімках, які надав чоловік, нічого такого не помітно. Можливо слід роздивитися монету ближче. Цікаво, чи вдасться прихильнику Шиви виручити 100 000 гривень за свій містичний скарб. Крім цього монета більше нічим не примітна. Звичайна гривня випущена 15 років тому.

Які монети цінні?

Кожен може спробувати продати свої монети, якщо знайде серед них такі, що мають цікаві дефекти. Наприклад, тріщини, зсув малюнку, зайві елементи карбування, тощо. Також, щоб дійсно вигідно продати монети треба трішки поцікавитися їхньою історією. Розуміти, які роки випуску можуть бути цікавими. Та які особливості тої чи іншої партії так приваблюють нумізматів.

В будь-якому випадку, рекомендуємо ніколи не викидати гроші, які вийшли з обігу. Хтозна, може саме на них через кілька десятків років полюватиме якийсь колекціонер.