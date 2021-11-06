Новонароджений малюк заразився Covid-19 та перебуває в реанімації: який його стан зараз?

У Дніпрі медики рятують новонародженого, якому всього 10 днів. Малюка народила жінка у якої був підтверджений ковід. Ймовірно малюк народився вже зараженим, або ж заразився протягом перших днів життя. Зараз маленький пацієнт перебуває у реанімації, та є найважчим у лікарні. Ситуацію ускладнює вік малечі, а ще недостатній досвід у лікуванні таких малюків.





Медики роблять все можливо, а для інших це яскравий приклад того, що вірус значно помолодшав. Якщо раніше діти була поза загрозою, або ж хворіли у безсимптомній формі, то зараз почастішали випадки зі складним перебігом хвороби. У новонародженого вже проявилася пневмонія.

В дитячій лікарні Дніпра зайнято 80% ліжок

На сьогодні, в цій лікарні де лікується новонароджений малюк, зайнято 20 ліжок і це 80% від їхньої загальної кількості. Всі пацієнти підключені до системи подачі кисню. До слова, дітям від 12 років вже дозволили вакцинуватися, однак поки що в Україні дуже повільні темпи вакцинації даної вікової категорії.

Поки що, вакцинація це один з найдієвіших способів вберегтися від хвороби. Крім цього людей закликають дотримуватись маскового режиму, максимальної гігієни рук та соціальної дистанції.

В Харкові починаються клінічні випробовування таблеток від коронавірусу

Ще одна цікава інформація. На базі студентської лікарні в Харкові починаються клінічні випробовування таблеток від коронавірусу Pfizer и Merck. Згідно з наказом МОЗ, даний препарат випробовуватимуть на тих хто контактував з хворими або проживає спільно з особою у якої позитивний тест на ковід. Таблетки називаються “Ритонавір”, їх випустила компанія Pfizer.