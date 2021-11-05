Врачи назвали продукты, которые ни в коем случае нельзя есть на пустой желудок

Пожалуй, среди всех приемов пищи завтрак — самый спешный. Многие предпочитают поспать подольше, а потом закинуть в рот первое попавшееся под руку в холодильнике блюдо и бежать на работу. Это вредная привычка: есть продукты, которыми завтракать категорически нельзя.





Исключите эти продукты из утреннего меню

В первую очередь, врачи советуют не пить на голодный желудок кофе. Он сужает сосуды желудка, ухудшая кровообращение. Начинать день лучше всего с чая, а кофе пить спустя хотя бы час-полтора после завтрака. То же касается и различных газированных напитков.

Острая пища приобретает свой вкус благодаря нескольким разновидностям белков, в том числе капсаицину. Он вызывает раздражение слизистых оболочек желудка. Натощак это может стать причиной гастрита.

Необходимо также исключить из утреннего меню цитрусовые — лимоны, апельсины, грейпфруты. Они нагружают печень, а помимо этого, также могут стать причиной гастрита. Лучше всего оставить их на десерт после обеда или ужина, или же для легкого вечернего перекуса, если не хотите ложиться спать на голодный желудок.

Бананы с утра вредны для работы сердечно-сосудистой системы. Вся причина в том, что они содержат значительное количество калия и магния. Это вызывает нарушения калий-магниевого баланса в организме, что, в свою очередь, оказывает повышенную нагрузку на сердце. Как и цитрусовые, бананы лучше есть после обеда или ужина.

Наконец, следует отказаться от грубой клетчатки, которой много, например, в грушах или яблоках. Она полезна для моторики кишечника, но для этого нужно вначале его «запустить», съев что-нибудь другое. Без этого она только создаст ощущение тяжести в желудке.

Как мы писали ранее, диетологи также назвали еду, которую можно съесть на ночь, если чувство голода мешает спать. Это сыр, орехи, йогурт, нут, яблоки, арахисовое масло, орехи, сухофрукты, крекеры. Крайне нежелательно употреблять обработанные сладкие продукты, например, торты, потому что они могут повысить уровень сахара в крови.