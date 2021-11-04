В Украине ожидается новая волна переименования городов

Согласно информации, которая появилась на официальном сайте языкового омбудсмена Тараса Кременя, планируется переименовать некоторые города нашей страны, названия которых не соответствуют языковому закону. Какие же города будут затронуты новой волной?





Переименования городов

В первую очередь, под волну переименований могут попасть города, названия которых носят русскоязычный характер. В их числе, например, такие населенные пункты, как Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надеждовка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск и др. Эксперты отмечают, что часть этих городов была переименована при советской власти. Ранее они носили аутентичные украинские названия, такие как Северский Донец, Гарбузинка, Богополь.

Руководителям органов местного самоуправления данных населенных пунктов, по словам языкового омбудсмена, уже были отправлены соответствующие сообщения с рекомендациями переименовать города и сёла.

Всего такие предложения, по словам Кременя, разосланы уже в несколько десятков населенных пунктов нашей страны. Об ответной реакции местных властей пока что информации нет.

Всего за четыре года декоммунизации в нашей стране было демонтировано более двух с половиной тысяч памятников, которые были признаны пропагандирующими советскую власть. Также была переименована тысяча населенных пунктов, двадцать пять районов, пятьдесят две тысячи топонимов, включая улицы во многих украинских городах и селах.