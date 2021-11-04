Прогноз погоды на сегодня: какой она будет

Как сообщают синоптики, погода на территории нашей страны сегодня будет пасмурной. А вот насколько она будет теплой — зависит от конкретного региона. В целом — пока что еще не зима. Можно сказать, мы наслаждаемся последними теплыми деньками.





Какая погода ждет украинцев

На востоке нашей страны ожидаются кратковременные дожди. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах 10-12 градусов, ночью возможны кратковременные заморозки. В южных областях Украины будет пасмурно, но без осадков, за исключением Херсонской и Запорожской областей. Теплее всего будет в Одессе и Крыму, где днем воздух может прогреться до пятнадцати или даже семнадцати градусов.

На севере нашей страны температура днем составит 9-11 градусов, дожди не ожидаются. Зато возможны осадки на западе Украины. Холоднее всего будет на Закарпатье — до десяти градусов днем и пяти-семи ночью, в остальных областях — 11-13 градусов днем и 4-8 градусов ночью.

В центральных областях нашей страны дождей не будет. Ночью столбики термометров покажут от шести до девяти градусов, днем температура поднимется до двенадцати, а то и пятнадцати градусов.

В Киеве весь день будет пасмурно, но дождей не ожидается. Температура ночью будет колебаться в районе восьми градусов, днем — до двенадцати. Такие погоды сохранятся до конца недели.

Как мы писали ранее, по прогнозам синоптиков, средняя температура на территории нашей страны в ноябре будет составлять от одного до семи градусов. Месячное количество осадков составит от 31 до 61 миллиметра, в горных регионах — 64-96 миллиметров. Это соответствует сезонной норме. Слишком сильных дождей не будет.

Осень ожидается холодной, а будущая зима — достаточно суровой. Отметим, что так называемая метеорологическая осень в этом году началась на территории нашей страны очень рано — девятнадцатого сентября.